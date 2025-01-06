Маск призвал Вашингтон 'освободили британцев от их тиранического правительства': что происходит

Американский миллиардер Илон Маск продолжил критиковать правительство Великобритании. В этот раз он задался вопросом, должны ли Соединенные Штаты Америки вмешаться в дела этой страны.

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Так, на своей странице в соцсети Х Маск 6 января разместил опрос о том, должна ли Америка "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Вариантов ответа всего два: да или нет.

Также в комментариях миллиардер отметил, что считает предложение сделать Великобританию новым штатом США "неплохой идеей".

Напомним, что в начале этого года Илон Маск набросился на британского премьер-министра Кира Стармера. Предприниматель сделал ряд постов на платформе X, в которых критиковал политику Лондона.

Он поставил под сомнение работу Стармера на должности директора государственного обвинения Великобритании до того, как тот пошел в политику, призвал освободить из тюрьмы ультраправого агитатора Томми Робинсона и заявил, что "только партия "ReformUK" Найджела Фараджа может спасти Великобританию".

Маск прокомментировал пост о новом опросе, который "показывает крах поддержки лейбористского правительства Стармера", и заявил, что в Британии должны пройти новые выборы.

Стармер после этого заявил, что Маск занимается распространением лжи и мисинформацией (бессознательное распространение ошибочных, неточных и перекрученных фактов), передает The Times.

"Те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно шире, не заинтересованы в жертвах, они заинтересованы в себе, те, кто поддерживает Томми Робинсона, не заинтересованы в правосудии, они поддерживают человека, попавшего в тюрьму за то, что чуть не развалил дело о бандах грумеров", – заявил премьер.

Так он прокомментировал заявление Маска о том, что министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс нужно посадить в тюрьму, а самого Стармера отстранить от должности после того, как правительство отклонило национальное расследование о бандах, занимающихся грумингом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Маск обозвал немецкого канцлера Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Изобретатель также заявил, что глава правительства ФРГ должен "немедленно уйти в отставку" – такой была его реакция на соболезнования канцлера семьям жертв теракта в Магдебурге 20 декабря. На эти свои слова миллиардер уже получил жесткий ответ.

– После Шольца новой "жертвой" Маска стал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – его изобретатель назвал "антидемократическим тираном". Так миллиардер отреагировал на заявление главы государства о недопустимости внешнего влияния на предстоящие парламентские выборы в ФРГ.

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