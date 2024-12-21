Илон Маск назвал Шольца 'некомпетентным дураком' после теракта в Магдебурге

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск обозвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца "некомпетентным дураком". Изобретатель также заявил, что глава германского правительства должен "немедленно уйти в отставку".

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Так Маск отреагировал на заявление Шольца, в котором тот выразил соболезнования семьям жертв теракта в Магдебурге 20 декабря. Оскорбительный комментарий миллиардер из США оставил в сети X.

На Шольца Маск вызверился, комментируя твит известного в сети бизнесмена Марио Новфала. Тот процитировал сказанные канцлером ФРГ слова соболезнования семьям погибших в Магдебурге в результате теракта людей.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", – написал Маск.

Свою особую "любовь" к Шольцу изобретатель публично проявляет уже не в первый раз. Недавно он также высказался в поддержку праворадикальной партии "Альтернатива для Германии". Эту политсилу, которую неоднократно упрекали в финансировании из Москвы, Маск считает "единственным спасением" для ФРГ.

Шольц на незваные "политические советы" американского миллиардера также отреагировал публично.

"У нас есть свобода слова, которая также распространяется на мультимиллиардеров, однако свобода слова также означает, что ты можешь говорить вещи, которые не верны и не содержат хороших политических советов", — намекнул канцлер на неуместность заявлений Маска.

Напомним, накануне вечером стало известно, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. По состоянию на 22 часа по киевскому времени сообщалось о по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

Немецкие власти на тот момент официально подтвердили данные о двух жертвах – это взрослый и маленький ребенок.