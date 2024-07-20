Макрон всех обыграл: партия Ле Пен не получила ни одного ключевого поста в парламенте Франции

Ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является известная пророссийскими взглядами Марин Ле Пен, не получила ни одного ключевого поста в Национальной ассамблее после выборов. Политик выразила возмущение этим фактом и заявила, что это "позорный маневр".

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Об этом она написала в X(Twitter). Как сообщает BFM TV, сегодня, 20 июля, во Франции избрали глав восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента.

Отмечается, что блок действующего президента Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией "Республиканцы", чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

"Национальному объединению" также не предоставили должности в Бюро Национальной ассамблеи. Он считается руководящим органом французского парламента.

"Соглашение, заключенное между "макронистами" и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое RN имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, набравшей только 1 ,5 миллиона", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, ультраправые из "Национального объединения" надеялись на победу во втором туре выборов во Франции, но "проиграли" их, заняв лишь третье место. По результатам выборов партия "Новый народный фронт" получила 182 места в парламенте; коалиция Макрона "Вместе!" – 168 мест, а у "Национального объединения" Марин Ле Пен всего 143 места.

Считалось, что у левых с политсилой Макрона слишком много разногласий. Фактическая глава "Национального объединения" Ле Пен заявляет, что это не так и что "Новый народный фронт" и "Вместе!" "объединены ненавистью к демократии". Именно так она прокомментировала заявление левых о создании барьера для назначения ультраправых должностей.

Напомним: после провала на парламентских выборах в Европарламент президент Франции Макрон в июне распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы в стране. Первый тур состоялся в конце июня.

По его результатам лидировала ультраправая партия "Национальное объединение". В лагере Марин Ле Пен уже праздновали победу, потому что партия получила более 33% голосов, а "Новый народный фронт" менее 29% (партия действующего президента Макрона, набрала тогда только 21% голосов).

Сейчас перед прошедшими в парламент страны партиями стоит главная задача: сформировать новый законодательный орган страны. То есть, им нужно объединиться в коалиции, чтобы иметь возможность принимать новые законы и формировать политику страны.

Напомним, что Ле Пен ранее обещала, что после победы на выборах "Национальное объединение" намерено изменить общую политику Франции по помощи Украине. Если бы новым премьером страны стал глава этой партии Джордан Барделла, Франция не позволила бы Украине применять свое оружие для ударов по территории РФ.

Также она обещала блокировать потенциальное развертывание французских войск в Украине, ранее предложенное Макроном.

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