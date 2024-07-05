Ле Пен заявила, что в случае победы не позволит Украине применять французское оружие для ударов по территории РФ

Партия ультраправых "Национальное объединение" намерена изменить общую политику Франции и ее президента в отношении помощи Украине. Если новым премьером страны станет глава этой партии Джордан Барделла, Франция не позволит Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

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Об этом в интервью CNN заявила фактический лидер партии Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что любое решение президента Франции по поддержке Украины зависит от позиции премьера.

"Если Эммануэль Макрон хочет ввести войска в Украину, а премьер-министр против этого, тогда войска в Украину не направляются. Последнее слово будет за премьером", – заявила она.

Помимо блокирования потенциального развертывания войск в Украине, ранее предложенного Макроном, Ле Пен заявила, что ранее предоставленное разрешение Киеву на использование французских ракет большой дальности по территории России также будет отменено.

Решения 28-летнего Джордана Барделлы в качестве будущего премьера зависят от позиции 55-летней Ле Пен, заметил всемирный вещатель. Но хотя "юный последователь Ле Пен" не обязательно возглавит правительство страны, в любом случае все законодательные действия во французском парламенте по поддержке Украины "должны будут ориентироваться на ультраправых".

Однако, как цитирует вещатель слова Ле Пен, у нее есть единственная "красная линия" в отношении помощи Украине. Это, по определению самой Ле Пен, "чтобы Франция не стала соучастником конфликта".

Ле Пен считает, что использование французских ракет большой дальности против целей на российской территории как раз и сделает Францию "соучастником конфликта". Подавляющее большинство западных лидеров не расценивают такие разрешения как соучастие в войне, подчеркнул вещатель.

Как сообщал OBOZ.UA, Марин Ле Пен с возмущением заявила о вмешательстве России в выборы во Франции. Поводом для этого стали заявления чиновников страны-агрессора о поддержке Ле Пен. Также она добавила, что в случае получения в парламенте абсолютного большинства ее партия "сохранит и продолжит поддержку Украины".

Во Франции 30 июня провели первый тур досрочных парламентских выборов. Экзитполы показали, что ультраправое "Национальное объединение" может победить, но без абсолютного большинства.

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