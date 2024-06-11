Досрочные выборы во Франции: прокремлевская ультраправая партия планирует захватить правительство. Остается ли Макрон главной ястребом ЕС

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы депутатов, назначенные на 30 июня и 7 июля.

Французский лидер пошел на этот шаг после оглашения итогов выборов в Европарламент, на которых его коалиция уступила ультраправым. Оглашение досрочных выборов – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

О том, как досрочные выборы во Франции могут изменить политику страны по отношению к ЕС и Украине, – в материале OBOZ.UA.

Заявление вряд ли было спонтанным

Учитывая тот факт, что результаты последних выборов почти полностью совпадают с результатами предыдущих опросов, у Макрона было достаточно времени, чтобы понять реальное положение вещей и взвесить все варианты. Поэтому можно предположить, что он понимал, к чему идет дело, и заранее спланировал свою реакцию, объявив досрочные выборы. К тому же сегодня большинства в Национальном собрании у него нет, поэтому любой закон проходил со скрипом.

Возможно, таким шагом Макрон надеется, что его партия "Возрождение" сможет взять реванш на внеочередных выборах или что другие союзные партии выступят лучше. Но существует большая вероятность, что ни Олимпиада в Париже, ни Евро не смогут активизировать макроновский электорат и отвлечь сторонников ультраправых, и поэтому у "Национального объединения" есть шансы победить снова. Может, не и с таким разгромным счетом, но достаточно уверенно, чтобы стать крупнейшей партией в Национальном собрании. И тогда во Франции может появиться ультраправый премьер-министр.

Оппоненты Макрона значительно улучшат свои результаты

Хотя европейские выборы принесли уверенную победу партии Ле Пен, выборы в национальный парламент вряд ли будут столь же успешны для ультраправых. Да, "Национальное объединение" точно получит больше мест в парламенте, но выиграет ли достаточно, чтобы иметь возможность сформировать правительство, – это еще большой вопрос.

За действующего президента может сыграть существующая система выборов, которая присутствует в стране. На парламентских выборах во Франции не используется та же избирательная система, что на европейских выборах. Для того чтобы получить место депутата, кандидат должен набрать 50 процентов в первом туре или, если нет, соревноваться еще и во втором туре.

Поскольку Брюссель рассматривается французами как очень отдаленная проблема, европейские выборы обычно являются событием, где протестное голосование выражается наиболее сильно. К тому же на выборах в законодательные органы исторически предпочитают более традиционные партии. По сути, ультраправому кандидату гораздо труднее получить место в национальном парламенте.

Макрон, вероятно, использует следующие три недели для мобилизации сторонников против ультраправой угрозы. Такой призыв к объединению срабатывал в прошлом, но сейчас ультраправые – мейнстрим не только во Франции, но и в целом в ЕС. Поэтому сегодня существует большой шанс, что "Национальное объединение" может получить большинство мест в парламенте и заставить президента сформировать коалиционное правительство, которое даст ультраправым непредвиденную власть.

Опрос, проведенный Toluna Harris Interactive for Challenges и M6, показал, что "Национальное объединение" может на досрочных выборах получить от 235 до 305 депутатов, что потенциально больше, чем порог, необходимый для большинства, ведь во французском парламенте 577 депутатов.

Даже если "Национальное объединение" наберет большинство во французском парламенте, Макрон останется президентом еще три года и все еще будет отвечать за оборону и внешнюю политику. Но он потеряет контроль над внутренней повесткой дня, включая экономическую политику, безопасность, иммиграцию и финансы, что , в свою очередь, повлияет на другие факторы, такие как помощь Украине, поскольку ему потребуется поддержка парламента для финансирования любого предложения в рамках бюджета Франции.

Ультраправые против ЕС и Украины

Лидер выборов Жордан Барделла, молодой глава "Национального объединения", хочет полностью подчинить общеевропейские интересы национальным. Именно он и является главным претендентом на должность премьер-министра на досрочных выборах нынешним летом от ультраправых. По словам Барделла, для него Европа слишком велика, потому он категорически против расширения ЕС на Турцию, Балканы и Украину. Он требует жесткого контроля за иммиграцией, восстановления внутренних европейских границ.

Результаты евровыборов Барделла предлагает оценить как предварительный тур голосования против политики Макрона и как заявку на победу на предстоящих президентских выборах 2027 года.

Ле Пен, неформальный лидер "Национального собрания", как будто и осудила российскую агрессию с начала большой войны, но ее партия не поддержала резолюцию, поддерживающую франко-украинское соглашение о безопасности, выступала против присоединения Украины к ЕС и передачи украинцам ракет большой дальности и неоднократно воздерживалась на голосованиях относительно помощи Украине.

В отчете, опубликованном в прошлом году, обнаружено, что партия служила "каналом связи" для российской пропаганды, а заявления Ле Пен об аннексии Крыма "слово в слово перекликаются с официальным языком режима Путина".

К тому же установлено, что Ле Пен пользовалась финансовой помощью с кремлевским "привкусом". Так, десять лет назад ее партия взяла ссуду в российско-чешском банке на избирательную кампанию. В 2022 году ссуда уже имела венгерскую прописку.

Сама Ле Пен планирует в третий раз баллотироваться на президентских выборах 2027 года, и нынешние результаты еще больше ее вдохновят.

В Брюсселе с ужасом воспринимают ее появление в Елисейском дворце, где считают, что Франция создает таким образом серьезные вызовы для единства ЕС. "Национальное объединение" хочет окончательно выйти из объединенного командования НАТО и выступало против многих знаковых законодательных мер ЕС за последние годы. После евровыборов Ле Пен в очередной раз выступила против интернационализма ЕС, заявив, что хочет "положить конец этой болезненной эпохе глобализма".

Макрон будет определять и дальше внешнюю политику Франции

"Если говорить о ситуации с результатами выборов в Европарламент во Франции и объявлении досрочных выборов в этой стране, то я бы не преувеличивал угрозу такого развития событий. Во Франции специфическая система политических выборов. Это во-первых. Во-вторых, в стране четко выраженная президентская республика. То есть именно у президента серьезные полномочия, особенно в контексте внешней политики. Поэтому позиция премьер-министра, безусловно, важна, но не имеет окончательной силы", – заявил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Поэтому даже если ультраправые смогут победить и сформировать правительство, то нам нужно смотреть на президентскую позицию. В настоящее время она остается неизменной. То есть политический курс Франции останется таким, как мы его видим сейчас: помощь Украине будет оказываться, пока она не победит Россию.

Что будет после Макрона, то этот вопрос, безусловно, открытый. Но давайте "доживем до понедельника", то есть до президентских выборов, которые состоятся во Франции в 2027 году. Поэтому пока не нужно бояться изменения французской политики в отношении Украины из-за усиления влияния ультраправых, которое действительно присутствует", – считает Владимир Огрызко.

Изменилась ли политика Ле Пен по отношению к Украине – покажет время

"На мой взгляд, Марин Ле Пен и ее "Национальное объединение" – это все же больше французские националисты. Я проанализировал их программу, так они поддерживают, например, Израиль. Возможно, они пока пытаются изображать такую более или менее приличную партию, чтобы достичь власти, посмотрим", – рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA нардеп, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, французские правые понимают, что сейчас, например, поддерживать Путина, особенно во Франции, – неполиткорректное дело. Именно этим Марин Ле Пен и отличается от немецких ультраправых. Это разные партии, хотя они и считаются исповедующими одинаковую идеологию. Поэтому, например, они вряд ли сформируют между собой некую антиукраинскую платформу в Европарламенте.

"Некоторое время Ле Пен небезосновательно обвиняли в сотрудничестве с Россией. Насколько искренне она и ее партия изменили свою позицию по отношению к Украине и Кремлю после начала полномасштабной войны – это уже другой вопрос, ответ на который мы можем получить после досрочных выборов, ведь ее партия реально претендует на победу и может получить возможность сформировать правительство. Вот тогда и станет все ясно.

Безусловно, сильные позиции Макрона внутри Франции для нас очень важны сегодня. Ведь у него очень прогрессивные идеи по поставкам самолетов, коалиции инструкторов, обучения, тренинга для наших военных и другой помощи. То есть за последнее время он стал таким инициатором важных проукраинских инициатив, политическим локомотивом, который тянет за собой вперед ЕС", – отметил Александр Мережко.