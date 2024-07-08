Выборы во Франции: ультраправые проиграли, но среди победителей хватает "путинистов". Интервью с французским экспертом Жирновым

Согласно обнародованным данным, лучший результат на парламентских выборах во Франции показывает левая коалиция "Новый народный фронт", получающая 182 депутатских мандата. На втором месте – центристская коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе за республику" (168 мест), на третьем – правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен (143 места). Следом за ними расположились консерваторы из партии "Республиканцы" (45 мест). Ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства, что затруднит формирование нового правительства.

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Как только опасность захвата власти ультраправыми была предотвращена, видные представители лагеря Макрона отвергли коалицию с участием леворадикальной партии Жан-Люка Меланшона. Однако именно политсила Меланшона – самый сильный компонент в составе победившего "Нового народного фронта", сильнее социалистов, "зеленых" и коммунистов. Меланшон, в свою очередь, сразу же дает понять, что неприятие взаимно. "Мы отказываемся вступать в переговоры с партией Макрона. Президент должен склониться перед левыми, "Новый народный фронт" будет выполнять только свою программу", – говорит Меленшон своим воодушевленным сторонникам. Похоже, что Франция стремительно идет к непримиримой внутренней политической борьбе, что плохо для Украины, так как затруднит дальнейшее выделение помощи от этой страны.

Своими мыслями о том, что значат нынешние результаты выборов во Франции, а также какого развития событий ожидать в дальнейшем, – в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился международный эксперт из Франции, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

– То, что первый тур выборов во Франции – не показатель, и надо дождаться окончательных результатов, сбылось. "Национальное объединение" лишь третье. Что сыграло главную роль в этом процессе? Только лишь то, что многие кандидаты, как от альянса левых партий, так и центристской коалиции Макрона, решили снять свои кандидатуры для того, чтобы объединить голоса и не дать ультраправым победить?

– Это, конечно, был существенный фактор уменьшения результатов ультраправых. Но более сыграло то, что это было протестное голосование французов, которое и показало место партии Ле Пен в стране. То есть, они все-таки остаются влиятельной партией, но когда стоит выбор, чтобы дать им власть, то французы в этом смысле им ее не дают. Существовала большая вероятность, что поднимется волна против ультраправых чтобы у них не получилось создать большинство.

Теперь мы имеем три блока, с примерно равными результатами. Кстати, создание левого "Нового народного фронта" – довольно интересная вещь. Потому что все считали, что левая идея во Франции умерла и они больше никогда не будут ничего серьезного из себя представлять. Однако страх перед Ле Пен побудил их помириться на время и создать коалицию. Однако надолго ли они будут вместе, это большой вопрос.

– Сейчас ни один из блоков на выборах во Франции, похоже, не сможет найти достаточно партнеров для формирования большинства. Некоторые аналитики предполагают, что возможна широкая межпартийная коалиция, но Франция не привыкла их создавать, и некоторые политические лидеры исключают такую ​​возможность. Жан-Люк Меланшон, один из лидеров левого "Нового народного фронта", в состав которого вошли крайне левые, коммунисты, социал-демократы и "зеленые", уже отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить "Новому народному фронту" самостоятельно сформировать правительство. Эммануэль Макрон, в свою очередь, также не готов образовать коалицию с левыми силами. Если ни одно из возможных решений не сработает, страна может оказаться в многомесячном политическом тупике.

– Действительно, на данный момент реально существует проблема с формированием правительства. Есть некая опасность, что Меланшон, у которого присутствует любовь к Путину и к России, почти такая же, как у Марин Ле Пен, будет негативно влиять на выделение украинской помощи. Сейчас пока еще рано чего-то конкретное говорить, пока не сформировано правительство. То есть, пока вообще ничего предусмотреть нельзя. Потому что вероятность того, что этот левый фронт добьется от макронистов каких-то уступок, весьма мала. Макрон получил то главное, что он хотел, а именно устроил всплеск и не дал возможности пройти к власти "Национальному объединению". Он показал, что на самом деле никто не хочет, чтобы ультраправые приходили к власти во Франции. Это безусловное достижение Макрона, но он сам себе создал проблему, потому что "Новый народный фронт" - сильное объединение, которое теперь противостоит президенту слева.

При этом надо понимать, что непосредственно самого Меланшона никто не хочет видеть во главе правительства. Даже в этом "народном фронте" все понимают, что он не консенсусная фигура, а коалиционное правительство должно выдвинуть именно консенсусную фигуру. Меланшон таковой фигурой не является, он слишком резкий человек. Если у тебя нет устойчивого большинства, то надо искать компромисс, снижать градус своей собственной политики, принимать какие-то пункты из политики той партии, которая войдет с ним в коалицию. Меланшон это делать не умеет. Это человек, который не умеет создавать никаких коалиций, и было удивительно, кстати, что его партия вошла в "Новый народный фронт" вместе с социалистами, коммунистами и "зелеными", потому что на самом деле они там грызутся между собой гораздо больше, чем даже с правыми партиями. Удастся ли им дальше остаться вместе в этой коалиции, это еще не факт.

Макрон, кстати, на этом может и сыграть, выдвинув на первые роли свою политическую силу, отрезав как раз партию Меланшона. То есть он попытается перетянуть к себе социалистов, зеленых, республиканцев, чтобы получить арифметического большинство. Это вполне реализуемый сценарий. Правда, сделать это будет сложно, так как французы не умеют создавать коалиционное правительство, которое подразумевает компромиссы. Французы всегда очень поляризированные, в том числе внутри политических партий.

– Украину интересует главный вопрос – останется ли Франция надежным союзников в борьбе против России?

– То, что было ранее проголосовано в отношении помощи Украине, это будет реализовано. Президент Макрон никуда не делся, он как был президентом, так он им и остается. Франция – президентско-парламентская республика с большими полномочиями у главы государства, особенно во внешней политике, в министерстве обороны, во всей оборонной тематике. В этом смысле напрямую Украина негативные последствия не будет сразу же ощущать. Однако, со временем, негативный сценарий может выйти на первый план.

Надо смотреть, как будет сформировано правительство, и если это будет правительство под левым "Новым народным фронтом", то какие-то голосования будут проходить, может быть, немножко тяжелее, или согласование о выделении помощи будет проходить тяжелее, особенно, если в парламенте будет большое влияние Меланшона.

– Если говорить о победителе выборов – Жан-Люке Меланшоне. Насколько он может быть против помощи Украине ввиду того, что имеет ярко выраженные российские симпатии, которые не скрывает? Уже после оккупации Крыма, он присутствовал на пропагандистской акции "Бессмертный полк" в Москве 9 мая 2018 года и т.д.

– Он такой же скандальный политик, как и Марин Ле Пен, только крайне левый. То есть он ностальгирует по поводу коммунизма, Советского Союза, который был замечательный, разрушился и так далее и прочие всякие вещи... В Путине почему-то видит какого-то восстановителя Советского Союза. Надо сказать, что крайне левые Франции перед ним преклоняются и до полномасштабного вторжения часто ездили в Россию и в общем считали, что путинский режим вполне такой себе режим, с которым можно вести дела и выстраивать взаимоотношения.

С другой стороны, Меланшон – очень яркий человек, он прирожденный оратор и вождь. При этом его форма общения не нравится даже внутри его собственной партии и в этом смысле, мне кажется, бояться, что он станет премьер-министром, не стоит. Потому что он безусловно не является консенсусной фигурой, который может возглавить коалиционное правительство. Что касается помощи Украине, то конечно, если гипотетически, он и его политическая сила, смогут сформировать вокруг себя коалицию и возглавить правительство, то проблемы в этом плане обеспечены. Однако, я считаю, что такой вариант развития событий имеет очень мало процентов для реализации. Вменяемые политические силы внутри Франции понимают угрозу не только от ультраправых, но и от крайне левых, к коим относится Меланшон.