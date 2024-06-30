Французские ультраправые побеждают в первом туре парламентских выборов – экзитпол

Франция в воскресенье, 30 июня, провела первый тур досрочных парламентских выборов. Экзитполы показали, что ультраправое, евроскептическое, антииммиграционное "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства.

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В Reuters ожидают, что президент страны Эммануэль Макрон предложит должность премьер-министра политсиле, которая обойдет своих конкурентов. В "Национальном объединении" кандидатом является лидер партии Джордан Барделла. Однако в этой политсиле ранее заявляли, что откажутся от должности, если "НО" и их союзники вместе не получат абсолютного большинства голосов, то есть не менее 289 мест в 577-местной Национальной ассамбле.

Статья 8 Конституции Франции гласит, что президент назначает премьер-министра, но не уточняет, какие критерии он должен использовать.

"Макрон теоретически может попытаться создать альянс против "НО" и предложить эту должность другой партии или кому-то, кто не имеет политических связей", – предположили в Reuters.

Добавим, что предварительные результаты могут отличаться от официального итогового подсчета голосов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Выборы во французский парламент могут привести к формированию ультраправого правительства, первого со времен Второй мировой войны, во главе с 28-летним Джорданом Барделлой, протеже пророссийской Марин Ле Пен.

– Социологические опросы перед днем голосования показывали, что "Национальное объединение" и его союзники опережают левый "Новый народный фронт".

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