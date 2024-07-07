Прогнозы не сбылись: результаты экзитполов досрочных парламентских выборов во Франции

Во Франции на парламентских выборах лидирует ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215 мест. Партия пророссийской Марин Ле Пен, которой прочили победу, потерпела поражение – ее объединение занимает третье место с 25% голосов.

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Об этом свидетельствуют результаты экзитпола Ifop, передает Le Figaro. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местами.

Партия Ле Пен "Национальное объединение" может рассчитывать всего на 120-150 мандатов.

В то же время ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте (для абсолютного большинства необходимо получить 289 мандатов), а значит придется договариваться о коалиции.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон уже призвал Макрона отправить действующее правительство в отставку и привлечь "Новый народный фронт" к управлению страной.

"Мы добились результата, который, как нам говорили, был невозможен. Воля народа должна строго соблюдаться. Никакая договоренность не будет приемлемой. Поражение президента и его коалиции однозначно подтверждено. Президент должен признать это. Премьер-министр должен уйти", – сказал он.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром 8 июля, но будет продолжать работать до формирования нового кабинета

Отметим, что такие результаты являются сенсационными, поскольку последние опросы свидетельствовали, что "Национальное объединение" если и не получит абсолютного большинства, то станет партией с наибольшим представительством в парламенте.

Согласно результатам опроса сразу трех социологических институтов, за ультраправых планировало голосовать от 36 до 37% французов – "Национальное объединение" могло получить от 220 до 260 мест в парламенте. "Новому народному фронту" при этом прогнозировали от 27 до 29% голосов. Президентский блок "Объединение за республику" мог получить от 19,5 до 21% голосов.

После первого тура досрочных парламентских выборов во Франции экзитполы также показали, что ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства.

После оглашения первых результатов экзитполов французы начали выходить на акции протеста против Ле Пен. Несколько тысяч демонстрантов прошли по маршам по улицам Нанта, Ренна, Лиона и Парижа.

Сама Ле Пен тогда заявила, что после победы на выборах "Национальное объединение" намерено изменить общую политику Франции по помощи Украине. Если новым премьером страны станет глава этой партии Джордан Барделла, Франция не позволит Украине применять свое оружие для ударов по территории РФ.

Также она сказала, что будет блокировать потенциальное развертывание французских войск в Украине, ранее предложенное Макроном.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня президент Франции Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы. Это событие – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

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