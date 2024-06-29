Во Франции накануне парламентских выборов лидируют ультраправые – результаты опроса

Предвыборная гонка первого тура парламентских выборов Франции официально завершена. В воскресенье состоится процесс народного волеизъявления. Согласно результатам опроса сразу трех уважаемых социологических институтов, ультраправое "Национальное объединение" и его союзники опережают левый "Новый народный фронт", и обе силы "значительно опережают партию президента".

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Такие данные приводит национальный вещатель Франции, ссылаясь на социологические службы Ifop-Fiducial, Toluna Harris и Ipsos. Социал-либералы из партии действующего президента Макрона могут вообще проиграть эти выборы, "хотя сейчас что-то прогнозировать сложно", отмечает вещатель.

Прогнозировать сложно потому, что французская избирательная система сложна и не пропорциональна общенациональной поддержке партий. Законодатели избираются округами, и кандидату в парламент необходимо набрать более 50% голосов, чтобы быть избранным в первом туре. В противном случае все кандидаты, получившие поддержку более 12,5% зарегистрированных избирателей, проходят во второй тур.

Обычно в таких случаях три-четыре человека от округа проходят во второй тур. Во время последнего нередко кто-то снимается с выборов в сторону другого кандидата. Именно такую тактику раньше использовали в прошлом для блокирования ультраправых кандидатов.

Однако теперь именно ультраправые в состоянии блокировать своих оппонентов.

Так или иначе, но сейчас в лидерах "Национального объединения" Марин Ле Пен. За ультраправых планируют голосовать от 36 до 37 процентов французов.

По данным Ifop и Ipsos, Национальное объединение и его союзники могут получить от 220 до 260 мест в парламенте. Toluna Harris Interactive прогнозирует, что партия Ле Пен займет до 305 мест, то есть "абсолютное большинство" (вроде "монобольшинства" в украинском парламенте).

Левый блок "Новый народный фронт" может набрать от 27 до 29% голосов. Таким образом они могут получить от 125 до 175 мест в парламенте.

За президентский блок "Объединение за республику" проголосуют от 19,5 до 21% французов. Соответственно, социал-либералы могут занять 85 до 125 мест в парламенте.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня президент Франции Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы. Это событие – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

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