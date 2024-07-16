Макрон принял отставку премьера Атталя: что это значит

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. Однако Атталь и его команда будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

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Как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, кабинет министров во главе с Атталем останутся в качестве исполняющих обязанности до фактического назначения нового правительства. В свою очередь национальный вещатель сообщил, что премьер продолжит работу как депутат в новом составе Национальной ассамблеи и будет возглавлять фракцию политсилы Макрона.

34-летний Атталь возглавлял правительство Франции с 9 января, сменив в этой должности Элизабет Борн. Однако 8 июля он, как и обещал после второго тура досрочных парламентских выборов, подал президенту заявление об отставке.

Тем временем Социалистическая партия, входящая в блок "Нового народного фронта", заявила, что блок достиг договоренности относительно единой кандидатуры на пост главы парламента. Правда, его имя пока не названо.

В "Новом народном фронте" официально заявили, что намерены вместе с политсилой Макрона заблокировать любые назначения на должности ультраправых из "Национального объединения".

Как сообщал OBOZ.UA, ультраправые из "Национального объединения" надеялись на победу во втором туре выборов во Франции, но "проиграли" их, заняв лишь третье место. По результатам выборов партия "Новый народный фронт" получила 182 места в парламенте; коалиция Макрона "Вместе!" – 168 мест, а у "Национального объединения" Марин Ле Пен только 143 места.

Считалось, что у левых с политсилой Макрона слишком много разногласий. Фактическая глава "Национального объединения" Ле Пен заявляет, что это не так, и что "Новый народный фронт" и "Вместе!" "объединены ненавистью к демократии". Именно так она прокомментировала заявление левых о создании барьера для назначения ультраправых на должности.

Напомним: после провала на парламентских выборах в Европарламент президент Франции Макрон в июне распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы в стране. Первый тур состоялся в конце июня.

По его результатам лидировала ультраправая партия "Национальное объединение". В лагере Марин Ле Пен уже праздновали победу, потому что партия получила более 33% голосов, а "Новый народный фронт" меньше 29% (партия действующего президента Макрона, набрала тогда только 21% голосов).

Сейчас перед прошедшими в парламент страны партиями стоит главная задача: сформировать новый законодательный орган страны. То есть, им нужно объединиться в коалиции, чтобы иметь возможность принимать новые законы и формировать политику страны.

Напомним, что Ле Пен ранее обещала, что после победы на выборах "Национальное объединение" намерено изменить общую политику Франции в отношении помощи Украине. Если бы новым премьером страны стал глава этой партии Джордан Барделла, Франция не позволила бы Украине применять свое оружие для ударов по территории РФ.

Также она обещала блокировать потенциальное развертывание французских войск в Украине, ранее предложенное Макроном.

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