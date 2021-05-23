Задержание Протасевича: в ЕС назвали Лукашенко угрозой для международной безопасности

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко стал угрозой для международной безопасности. Его действия требуют жесткой реакции со стороны Европы.

Об этом в Twitter написал бывший премьер-министр Польши, председатель Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте) Дональд Туск, комментируя перехват самолета Rynair в Беларуси и задержание журналиста Романа Протасевича.

"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", – сообщил европолитик.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, отметив, что такие действия должны иметь последствия.

"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс – это категорически неприемлемо. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", – сообщила она в Twitter.

МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с рейсом Ryanair.

"Тревожные сообщения о самолёте Ryanair, который перенаправили в Минск. Всем пассажирам должно быть позволено продолжить поездку, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Мы срочно требует освобождения активиста Романа Протасевича", – говорится в Twitter австрийского МИД.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Как сообщал OBOZREVATEL, истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета авиалиний Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.