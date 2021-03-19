Кошелек или жизнь: как мир останавливает коронавирус, пока Украина медлит с локдауном

На фоне коронавирусных тенденций можно уже открыто говорить о том, что мир накрыла третья волна пандемии, которую, в частности, спровоцировали новые штаммы – более заразные, способные передаваться еще быстрее, чем обычный COVID-19. Евросоюз и другие страны с развитыми экономиками в срочном порядке усиливают или продлевают карантинные меры.

Украина же, несмотря на отчетливый рост количества больных и сложную ситуацию в нескольких регионах, ни с жестким карантином, ни, тем более, с локдауном не спешит. Складывается впечатление, что Кабмин просто растерялся или самоустранился, предоставив местным властям право лично принимать решения о защите населения. А действовать и решать нужно срочно, пока ситуация не приобрела признаки катастрофы. Ведь вопрос перед властями сейчас стоит простой и одновременно страшный: "кошелек или жизнь?"

OBOZREVATEL рассказывает, в каких странах ЕС поставили жизнь человека во главе и ввели или продлили локдаун, несмотря на всю его непопулярность.

Глас разума украинского Минздрава, инфекционист Ольга Голубовская заявила OBOZREVATEL, что вводить локдаун в Украине нужно было "еще вчера".

"Я считаю, что надо ввести (локдаун. – Ред.) по всей стране, раз такое дело. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже", – считает Голубовская.

Она отмечает, что в тех города, "где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун". Голубовская призывает отменить все увеселительные мероприятия и концерты, на которые "смотреть невозможно".

"Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу представляю, сколько человек может заболеть, и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять. Нужны ограничительные мероприятия. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев", – говорит она.

17 марта о вероятном локдауне говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако премьер фактически заявил, что готов рискнуть и подождать, пока большая часть Украины превратиться в "красную зону". Судя по всему, он настолько боится не угодить бизнесу, что готов рискнуть жизнями украинцев.

В Европе и мире ситуация выглядит абсолютно иначе. Несмотря на недовольство людей и удар по политическим рейтингам (вспомним партию Меркель, исторически проигравшую выборы), карантинные ограничения вводятся не тогда, когда все уже полыхает, а когда лишь разгорается.

Германия. Немецкие власти признали, что в стране началась "третья волна" пандемии коронавируса. Для удержания ситуации под контролем еще в начале месяца было принято решение продлить локдаун до 28 марта. Однако было решено сделать послабления для регионов, где фиксируется низкий уровень заражения.

В частности, разрешили работу книжных, цветочных и садовых магазинов, косметических салонов и автошкол. Также было принято решение смягчить правила личных контактов: разрешены встречи до 5 человек из двух семей, не считая детей до 14 лет. Также немцами позволили раз в неделю сдавать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

18 марта в Германии объявили о почти 18 тысяч новых случаев коронавируса.

Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон объявил локдаун еще 4 января на фоне появления так называемого британского мутанта. Незначительные послабления начали действовать 8 марта. Впрочем, людей все также просят как можно больше оставаться дома.

Сейчас в Великобритании запрещены встречи больше шести человек, закрыты пабы, спортзалы, второстепенные магазины и прочее. Аналогичные меры действуют также в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. Ослабления запланированы на 29 марта, 12 апреля, 17 мая и 21 июня. Накануне Джонсон уже предупредил, что изменения этих дат не произойдет несмотря на то, как будет проходить вакцинация в стране.

18 марта в Британии заявили о 6303 новых случаях заражения коронавирусом.

США. По данным New York Times, в 13 штатах США сняты почти все коронавирусные ограничения. Сняты требования об обязательном ношении масок, пребывании дома и запреты на туристические поездки между штатами. Также почти полностью восстановлена работа бизнеса. Такие решения были приняты на фоне снижения количества заболевших, а также на фоне вполне успешной кампании по вакцинации. Большинство ограничений продолжают действовать в Калифорнии, где все еще фиксируются множественные случаи заболевания.

18 марта в США сообщили о более 62 тысячах новых заболевших коронавирусом.

Италия. По состоянию на 18 марта действуют карантинные ограничения по регионам, но не локдаун. Впрочем, с 15 марта ограничения были только усилены. В частности, в "желтых" регионах ввели ограничения "красных" зон.

Премьер Марио Драги, обращаясь к итальянцам, признал, что новые ограничения принесут дискомфорт, но также признал и их необходимость. "Я понимаю, что ограничения будут иметь последствия для образования детей, для экономики и для психического здоровья всех. Но они необходимы, чтобы избежать ухудшения ситуации и введения еще более жестких мер", – сказал Драги.

Отметим, что на пасхальные дни, с 3 по 5 апреля, в Италии будет введен локдаун, чтобы избежать нового всплеска заболеваний.

18 марта в Италии зафиксированы почти 25 тысяч новых случаев коронавируса.

Израиль. Еще 7 марта стартовал третий этап выхода из локдауна. Были отменены ограничения на въезд в Израиль и выезд за его пределы. Также была возобновлена учеба в школах. Разрешены публичные собрания до 20 человек в помещении и до 50 на свежем воздухе.

Ресторанам разрешено обслуживать до 100 человек на открытом воздухе, а владельцам сертификатов о вакцинации разрешено обедать внутри ресторана (но не более 100 человек за раз). Разрешен свободный выезд из страны с сертификатом о вакцинации.

Одна из причин успеха Израиля – темпы вакцинации. По состоянию на 19 марта по крайней мере одну дозу вакцины получили почти 60% жителей.

18 марта в Израиле сообщили о 1384 новых заболевших коронавирусом.

Франция. Несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, французское правительство приняло решение объявить локдаун по всей стране. Ограничения будут действовать как минимум 4 недели, но станут не столь радикальными, как ранее. Школы останутся открытыми, выходить на улицу можно будет максимум на 10 км от места проживания.

Все необязательные магазины закрыты (книжные магазины попали в список исключений и продолжат работу). Поездки между регионами запрещены. Также введен комендантский час с 19:00 по местному времени.

18 марта во Франции объявили о почти 35 тысячах новых случаев заболевания коронавирусом. Еще одна причина локдауна – слишком слабые темпы вакцинации.

Польша. С 20 марта соседка Украины уходит на общенациональный локдаун. Глава минздрава страны Адам Недзельский объяснил необходимость такой меры нарастанием третьей волны эпидемии.

В Польше закроют гостиницы, объекты культуры и спорта, будет ограничена работа торговых центров. Учеников начальных классов переведут на дистанционное обучение, но детских садов ограничения не коснутся. Локдаун будет действовать до 9 апреля, однако ограничения могут усилить в случае роста количества заражений.

18 марта в Польше выявили более 27 тысяч новых больных.

Чехия. 18 марта правительство объявило о досрочном продлении карантина, который должен был закончится 21 марта. Глава местного Минздрава Ян Блатни заявил, что страна "не в состоянии позволить себе серьезные изменения" в ограничениях. В то же время были приняты некоторые послабления. Были сняты запреты на занятия спортом на свежем воздухе. Также снят запрет на прогулки на природе на всей территории округа. Однако покидать границы своего округа без уважительной причины все еще запрещено.

Блатни заявил, что правительство будет просить парламент продлить до Пасхи чрезвычайное положение в стране.

18 марта в Чехии объявили о 12 тысячах новых случаев заражения.

По данным портала Statista, Нидерланды и Дания ввели незначительные ослабления коронавирусных ограничений. Швейцария объявила о готовности до конца марта разрешить работу ресторанов на открытом воздухе. Там также открыли магазины второстепенной важности и некоторые предприятия. На аналогичные меры пошли и в Австрии. Однако здесь все еще действует комендантский час и строгие местные ограничения для отдельных регионов.

Люксембург и Бельгия немного ослабили комендантский час.

В Испании действует комендантский час и локальные ограничения, которые вводятся на усмотрение местных властей.

Комендантский час и закрытие ресторанов также действуют в Нидерландах и Словении.

В Словакии разрешены прогулки на свежем воздухе с собаками и кошками.

На Кипре и в Греции выезд за покупками ограничен необходимостью информирования властей при помощи текстовых сообщений.

В Норвегии почти нет коронавирусных ограничений. В частности, в стране даже разрешены собрания до 200 человек в закрытых помещениях. Условие таких собраний: соблюдение дистанции и прикрученные к полу стулья.