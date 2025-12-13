Степан Гіга був феноменом української естради.

Народний артист в справжньому сенсі цього словосполучення.

Якось я йду коридором каналу 1+1, назустріч - Ігор Пелех (пам'ятаєте цього яскравого телеведучого?).

- Як справи?

- Та норм

- Заходь на каву, у мене вже є аж кабінет - каже.

Я зайшов в одну з кімнат, він сів за свій робочий стіл, і питає:

- Ти щось чув про Степана Гігу?

- Про кого? Це хто? - здивувався я. А був це десь так рік 2007й, може - 2008й, популярна телевізійна гра народних співаків "Караоке на майдані" йшла вже майже 10 років!

- Слухай історію. Ми тут, в Києві, створили концертну агенцію. Телефоную своїм дружбанам в Тернопіль (Ігор був родом з Тернополя), кажу: "Хлопці, можу будь-яку зірку привезти вам у Тернопіль, чи інше місто/село. "Океан Ельзи", Пономарьов, Білик, Скрябін, Могилевська, кого хочете - замовляйте!". Тернополяни подумали, і кажуть: "Нам дуже потрібно замовити два стадіонні концерти в Тернополі Степана Гіги!" Я їх питаю: "Кого кого???". А вони: "Ти що там, в Києві, зовсім від народу відірвався???".

І Ігор питає:

- Так хто ж такий Степан Гіга, Кондратюк? Ти чув його пісні?

- Ні - чесно сказав я. - Не пам'ятаю, щоб пісні Степана Гіги співали в "Караоке на майдані" чи "Шансі".

- Ну то дивись - сказав Пелех - і включив відео на своєму комп'ютері. На відео був невідомий мені (який сором!) співак, він співав на стадіоні, на стадіоні був повний аншлаг, і увесь стадіон співав разом з ним!

Якусь нескладну, можна навіть сказати - банальну - мелодію, але з приємною душевною українською лірикою. Співак не показував вокальні рулади, не дивував діапазоном голосу, не вражав артистизмом на сцені, але увесь стадіон йому підспівував. І це вражало.

- Звільни редактора - жартівливо порадив Ігор, на тому й розійшлись.

Єдиний раз, коли я побачив Степана Гігу наживо - цього літа, у Львові, на фестивалі "Покоління-2025". Я закінчив "Караоке на майдані", ми трішки перекусили у "Реберні" за сценою, і, оминаючи публіку, йшли до авто. Степана Гігу якраз оголошували, він стояв біля сходів на сцену. Я проходив поруч, кивнув головою, він кивнув мені у відповідь. Публіка почала кричати-верещати, він вийшов і заспівав першу пісню. Я трішки зупинився, що нарешті побачити як виступає Степан Гіга. Він почав з пісні "Сон". І увесь фестиваль почав йому підспівувати!

Ще один український талант пішов в засвіти...

Спочивайте з миром, народний артист мого співочого народу...