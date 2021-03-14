Партия Меркель исторически проиграла выборы в двух регионах Германии и нашла виновных

Христианско-демократический союз (ХДС), партия канцлера Германии Ангелы Меркель, проиграл выборы в местные парламенты в двух федеральных землях – Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

Как пишет dw, по данным экзит-пола телеканалов ARD и ZDF, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия Зеленые во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном с результатом в 31-31,5%. Это является лучшим результатом партии на выборах в ландтаг в истории.

В то же время результат ХДС в 23% стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждают социал-демократы во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, получает 33,5-34,5% голосов. За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за Зеленых – 8,5-9,5%. Результат консерваторов в этой земле тоже худший в истории.

Как заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак причиной поражения партии в этих регионах стало недовольство результатами борьбы государства против кризиса, вызванного пандемией коронавируса и "масочный" коррупционный скандал, который привел к отставке двух депутатов от ХДС, передает РИА Новости.

"Я хочу со всей ясностью сказать, что сегодняшний выборный вечер для ХДС нельзя назвать хорошим. Как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфалце мы хотели другого результата", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главой правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) вместо канцлера Ангелы Меркель стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.