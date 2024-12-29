Катастрофа AZAL: погибшие члены экипажа самолета получили звание героя Азербайджана

Пилоты и бортпроводники пассажирского самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) получили высокие государственные награды. Президент страны Ильхам Алиев подписал соответствующий указ 29 декабря.

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Документ опубликован пресс-службой Алиева. Звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно: капитану Игорю Кшнякину, второму пилоту Александру Кальянинову (который учился в Летной Кропивницкой академии) и бортпроводнице Хокюми Алиевой.

Орден "Рашадат" ("Доблесть") первой степени получили бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, которые выжили в авиакатастрофе.

В указе президента Азербайджанской Республики сказано, что эти лица "проявили высокий профессионализм и храбрость" при крушении самолета, который "потерял управление в воздушном пространстве Российской Федерации после того, как подвергся внешним физическим и техническим вмешательствам".

"Несмотря на человеческие жертвы и ранения, благодаря высокому профессионализму и отваге пилотов и бортпроводников самолет совершил вынужденную посадку и часть пассажиров была спасена", – указал Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. В России сначала называли причиной ЧП "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

– Следы от осколков на фюзеляже самолета свидетельствуют о том, что воздушное судно могла сбить российская ПВО в момент налета дронов на Грозный.

– В РФ эту версию отвергали: мол, пока не завершится расследование причин крушения, комментировать ситуацию они не будут.

– 28 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний". Глава Кремля упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно его военные сбили борт.

– 29 декабря на интервью Ильхам Алиев заявил, что самолет попал под действие российских средств РЭБ и был поврежден вследствие обстрела с земли. Он потребовал от России извинений и компенсации, обвинив Москву в попытках замять инцидент.

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