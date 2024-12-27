В Кремле отреагировали на заявления из Баку о необходимости извинений от России за поражение азербайджанского самолета средствами ПВО. Там отметили, что пока не завершится расследование причин крушения, комментировать эту ситуацию не будут.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. По его словам, России "нечего добавить", и комментариев о причинах падения самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане не будет до завершения расследования.

"Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", – отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле соответствующее заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова.

По словам Пескова, к выводам следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неправильно.

"Идет расследование этого авиационного инцидента, и к выводам, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-либо оценки, и не будем делать этого. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", – подчеркнул пресс-секретарь диктатора РФ.

Ранее сообщалось, что летевший из Баку в Грозный самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился 25 декабря вблизи Актау в Казахстане. Причиной крушения стала работа российской ПВО, поразившей борт неподалеку от Грозного, когда пыталась отбивать атаку БПЛА на столицу Чечни.

Напомним, что национальный авиаперевозчик Израиля El Al на неделю приостановил полеты по маршруту Тель-Авив – Москва. Это произошло после падения самолета Embraer недалеко от города Актау (Казахстан) утром 25 декабря, вероятно, в результате удара российской ПВО.

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