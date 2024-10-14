Камала Гаррис взяла в избирательный штаб дочь Навального – The Times

В понедельник, 14 октября, стало известно о том, что дочь погибшего российского политика и оппозиционера Алексея Навального, Дарья, работает в штабе кандидата в президенты США Камалы Гаррис. С августа 2024 года она занимает должность Field Organizer.

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Об этом пишет британское издание Times. Журналисты ссылаются на страницу Дарьи Навальной в LinkedIn.

Она работает в офисе в Филадельфии (штат Пенсильвания) с волонтерами. Также девушка занимается связями с общественностью, мобилизацией избирателей и организацией работы штаба. Впрочем, сама Дарья Навальная не делала никаких публичных заявлений в поддержку Гарриса.

Справка

В июне 2024 года, четыре месяца спустя после смерти ее отца в российской тюрьме, 23-летняя Дарья Навальная окончила Стэнфордский университет в Калифорнии. С 2019 г. она изучала социальную психологию и политологию.

Тогда Навальный заявлял, что его дочь получила грант на обучение в Стэнфорде. Поэтому они с супругой покрывают только расходы на проживание и питание.

Вскоре после смерти Алексея Навального президент США Джо Байден встретился с его дочерью и женой в Белом доме, чтобы выразить свои соболезнования. Кандидат в президенты и действующая вице-президент Камала Гаррис также проводила личный разговор с Юлией Навальной.

Напомним, в июле 2024 года стало известно о том, что Верховный суд Российской Федерации оставил по-прежнему последний приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Он будет "сидеть в тюрьме" даже спустя почти полгода после своей смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта 2024 года в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли мои печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

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