Будет сидеть даже после смерти: Верховный суд РФ оставил по-прежнему последний приговор Навальному

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений последний приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Он будет "сидеть в тюрьме" даже спустя почти полгода после своей смерти.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Они ссылаются на решение суда.

"Верховный суд России оставил по-прежнему решение Мосгорсуда, который в августе 2023 года приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 19 годам колонии строгого режима по делу об "экстремизме", – говорится в сообщении.

Тогда политика признали виновным в призывах к экстремизму, финансированию экстремизма и созданию экстремистского сообщества.

Дела против Навального считаются политически мотивированными. Защита политика неоднократно называла обвинения в его адрес абсурдными.

Вместе с Навальным был осужден технический директор его Youtube-канала Даниэль Холодный. Ему дали 8 лет колонии общего режима.

Последний приговор по делу об экстремистском сообществе Навальный получил, находясь в колонии во Владимирской области. В декабре 2023 года он был переведен в колонию особого режима на Ямале "Полярный волк".

Напомним, что о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!