Как российский истребитель сбил американский БПЛА MQ-9 Reaper: инцидент смоделировали на видео

Во вторник, 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в пропеллер американского беспилотника MQ-9 Reaper, который находился в международном воздушном пространстве. В результате инцидента БПЛА был выведен из строя и уничтожен.

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В США смоделировали предварительную версию происшествия с участием истребителя страны-агрессора и БПЛА. Об этом сообщает CBS News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам командующего ВВС США генерала Джеймса Хекера, американский беспилотник MQ-9 Reaper выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен и сбит российским самолетом. Также военный отметил, что инцидент привел к полной потере БПЛА.

Хекер добавил, что небезопасное и непрофессиональное действие российских пилотов едва не привело к крушению обоих самолетов. По данным Европейского командования США, к инциденту были причастны два российских истребителя.

Европейское командование США объяснило, что перед столкновением российский самолет слил топливо на беспилотник и летел перед ним "безрассудно, экологически небезопасно и непрофессионально".

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на сбитие американского беспилотника Reaper над Черным морем циничным заявлением. Дипломат государства-террориста выдал, что "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

К слову, в американском Институте изучения войны считают, что инцидент в Черном море, когда российские истребители перехватили беспилотник США MQ-9 Reaper, не приведет к прямому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

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