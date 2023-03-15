'Нечего делать вблизи границы РФ': российский дипломат цинично высказался об инциденте с американским БПЛА в Черном море

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на сбитие американского беспилотника Reaper над Черным морем циничным заявлением. Дипломат государства-террориста выдал, что "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

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Примечательно, что БПЛА находился вблизи временно оккупированного украинского Крыма. Об этом сообщает издание CNN.

По словам Антонова, Россия якобы "не хочет конфронтации" с США. В беседе с журналистами, он перевел тему от вопроса об опасном поведении российских летчиков над Черным море. Вместо этого дипломат стал рассуждать, мол, как бы отреагировали в США, если бы такой БПЛА внезапно появился рядом с Нью-Йорком или Сан-Франциско.

Более того, Антонов выдал, что беспилотник Reaper над Черным морем якобы представлял угрозу России. По его мнению, любая страна отреагировала бы на появление БПЛА так, как это сделала Россия.

"Вы можете себе представить реакцию прессы США, Пентагона на этот беспилотник? Что это был за беспилотник? Подумайте об этом, прежде чем вызывать меня в Госдеп. Боевая нагрузка 1700 кг. Скажите, как отреагировало бы любое министерство обороны любой страны на угрозу появления такой опасности вдоль своих границ?", – выдал российский посол.

Антонов сказал, что российские пилоты "действовали профессионально". Также он добавил, что никакого контакта самолета с БПЛА не было, и истребители РФ не применяли никакого оружия.

"Я думаю, что нам лучше обсудить в Госдепартаменте направления сотрудничества и взаимных действий, но, к сожалению, в последнее время мое общение с Госдепартаментом сводилось только к их протестам против действий Российской Федерации", – пожаловался Антонов.

Примечательно, что Антонов начал оправдываться после того, как Госдепартамент США вызвал его для обсуждения ситуации, которая случилась в Черном море.

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 атаковали американский дрон. Но помимо этого, они еще якобы сливали горючее на БПЛА, пытаясь вывести из строя его датчики.

Также OBOZREVATEL собрал информацию о БПЛА MQ-9 Reaper. Детальнее – читайте в нашем материале.

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