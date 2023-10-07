Как работает "Железный купол" в Израиле во время массированной ракетной атаки. Видео

Боевики ХАМАС 7 октября выпустили по Израилю около 2200 ракет, заявил представитель Армии обороны страны (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. В сети показали, как израильская система противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" сбивала вражеские цели.

Жители центральных и южных регионов видели в небе следы, характерные для работы ПВО, а также слышали взрывы. Видеороликом, показывающим "Железный купол" в деле, поделились многие Telegram-каналы (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Согласно сообщениям СМИ, обстрелам подверглись Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон и другие населенные пункты.

Видео дня

"Железный купол" перехватил множество ракет террористов, однако были и прилеты, в том числе во втором по величине городе страны Тель-Авиве. Там повреждения получил жилой многоэтажный дом.

Также в Ашкелоне на побережье Средиземного моря ХАМАС удалось нанести удар по второй по величине электростанции Израиля "Рутенберг".

При этом в сети писали, что система оповещения населения о воздушной тревоге в Израиле якобы могла быть взломана, из-за чего работала с перебоями.

В ответ на обстрелы самолеты ВВС ЦАХАЛа начали наносить массированные удары по объектам террористов в секторе Газа в рамках операции "Железные мечи".

Подробнее о том, как работает израильский "Железный купол", можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС проникли вглубь территории страны и захватили семь израильских общин. Официальный Тегеран поддержал террористическую правоисламитскую группировку.

– По состоянию на 11:40 граждан Украины среди пострадавших в результате боевых действий не было.

– Фоторепортаж о дерзком нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года можно найти здесь.

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