Израиль под "Железным куполом": что это за система и как она работает

Боевики ХАМАС в субботу, 7 октября, нанесли ракетные удары по Израилю. Из сектора Газы было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В ответ армия Израиля начала контртеррористическую операцию "Железные мечи".

На страже защиты жизней мирных граждан Израиля стоит известная во всем мире система "Железный купол". OBOZREVATEL разобрался, чем она уникальна, как работает и как появилась на вооружении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

"Железный купол": начало

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Все началось с того, что во время Ливанской войны 2006 года террористы ХАМАС выпустили по Израилю беспрецедентное тогда количество ракет – около 4 тысяч. В результате жертвами обстрела стали десятки гражданских, а эвакуировать из зоны опасности пришлось четверть миллиона человек.

После этого Министерство обороны Израиля решило, что остановить вражеские атаки сможет только суперэффективная система противовоздушной обороны. Не теряя времени, израильские специалисты взялись за ее разработку в 2007 году.

"Матерью" легендарного сейчас комплекса перехвата ракет стала компания Rafael Advanced Defense Systems. Работа продвигалась довольно быстро, и уже в 2009 году система "Железный купол" успешно была испытана. Еще через два года, в 2011-м, первая батарея заступила на боевое дежурство. Впервые ей удалось "поймать" вражескую ракету 7 апреля вблизи города Ашкелон, писало EDR.

Сейчас на границе между Израилем и сектором Газы стоит девять батарей-спасателей. Однако власти Израиля, пишет Haaretz, поставили цель увеличить их количество до 15 и готовы инвестировать в данный проект 1 млрд долларов. Ведь от этого зависят жизни тысяч людей – по информации The Jerusalem Post, еще в 2012 году "Железный купол" удавалось перехватывать до 90% ракетных пусков боевиков.

Анатомия "Железного купола"

Суть этой установки заключается в том, что она должна реагировать на ракеты и артиллерийские снаряды малого радиуса действия (в пределах 4-70 км), обезвреживая их в полете. При этом комплекс является высокомобильным, ведь его габариты и конструкция предусматривают быструю транспортировку и развертывание практически в любом нужном месте.

Еще одна "изюминка" системы – это способность одновременно замечать несколько целей и одинаково эффективно работать при различных погодных условиях или времени суток.

Кроме того, технологическое развитие "Железного купола" не стоит на месте, и уже шесть лет, как этого "охотника" научили распознавать не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты, сообщал Defence Update.

В целом тремя основными составляющими главного защитника Израиля от смертоносных ракет является радар, который идентифицирует и отслеживает вражеские цели, центр управления огнем и три пусковые установки, каждая из которых "начинена" 20 ракетами-перехватчиками "Тамир".

Как это работает?

Сначала в комплексе активируется радар, который детально отслеживает момент запуска ракеты, ее тип и траекторию полета. После этого собранная им информация переходит центру управления огнем, который автоматически рассчитывает возможную точку падения боеприпаса.

В случае угрозы его попадания в место, где живут люди, или в объект критической инфраструктуры, начинается последняя фаза действия "Железного купола" – система выпускает ракету-перехватчик, которая заставляет вражескую цель взорваться в воздухе, никуда не упав. Показательно, что все три этапа работы комплекса происходят максимум за 3-5 секунд.

Заметим, что ракеты, которые "купол" выпускает для сбивания вражеских боеприпасов, также имеют несколько "сюрпризов". Так, они способны самостоятельно осуществлять радиолокационное наведение и уничтожать ракеты боевиков дистанционно, без прямого попадания.

Кто еще в мире под защитой "купола"?

Сейчас, кроме Израиля, официально "Железный купол" есть только на вооружении США. Ведь именно это государство оказывало финансовую и техническую поддержку при разработке комплекса.

Израильско-американское сотрудничество по этому направлению продолжалось еще с 2010 года. Однако контракт на покупку первых двух батарей США заключили с партнерами только в 2019 году, отмечал Defense News. Получили новейшее оружие армейцы лишь в начале 2021 года.

Если же верить неофициальным источникам информации, то "Железный купол" уже якобы успел приобрести Сингапур. Такая информация фигурировала в публикации Bloomerg еще в 2012 году.

Кроме того, по данным Army Technology, в очереди за израильским "куполом" стоят такие страны, как Южная Корея, Азербайджан, Индия и даже Румыния. Последняя, кстати, хочет, чтобы эту систему производили на ее мощностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после массированного нападения террористической группировки ХАМАС и заявил, что страна находится в состоянии войны.

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