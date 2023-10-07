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ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения

Алексей Лютиков
Мир
2 минуты
1,7 т.
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли вглубь территории страны. Сейчас боевики контролируют 7 израильских общин.

Террористы захватили города по всей протяженности границы между Израилем и сектором Газа. OBOZREVATEL следит за палестинско-израильским конфликтом онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вдоль израильско-палестинской границы идут бои. Армия обороны Израиля заявляет, что к зоне конфликта стягивает дополнительные силы. По информации ЦАХАЛ, палестинские террористы проникли в некоторых местах на глубину до 20 км.

Видео дня

Боевиков заметили в районе города Офаким, Сдерот, Эрез, Керем-Шалом и вблизи других населенных пунктов. Также известно, что террористы берут в заложники мирных жителей и устраивают публичные убийства.

Жители кицуба Беэри заявили, что они забаррикадировались в своих домах и считают, что власти бросили их, поскольку террористы ХАМАС продолжают проникать в их общину. Люди сообщают о погибших и разрушениях.

ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения
ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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