ЦАХАЛ подтвердил, что палестинцы захватили семь израильских общин. Карта вторжения

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли вглубь территории страны. Сейчас боевики контролируют 7 израильских общин.

Террористы захватили города по всей протяженности границы между Израилем и сектором Газа. OBOZREVATEL следит за палестинско-израильским конфликтом онлайн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вдоль израильско-палестинской границы идут бои. Армия обороны Израиля заявляет, что к зоне конфликта стягивает дополнительные силы. По информации ЦАХАЛ, палестинские террористы проникли в некоторых местах на глубину до 20 км.

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Боевиков заметили в районе города Офаким, Сдерот, Эрез, Керем-Шалом и вблизи других населенных пунктов. Также известно, что террористы берут в заложники мирных жителей и устраивают публичные убийства.

Жители кицуба Беэри заявили, что они забаррикадировались в своих домах и считают, что власти бросили их, поскольку террористы ХАМАС продолжают проникать в их общину. Люди сообщают о погибших и разрушениях.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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