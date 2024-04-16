Израильская авиация нанесла удары по базам 'Хезболлы' в Ливане: что происходит

Израильская авиация атаковала военные базы террористов организации "Хезболла" на юге Ливана. Удары были совершены с помощью истребителей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что базы находились в районах Мейс Эль-Джабаль и Тайр-Харфа.

"Ранее сегодня артиллерия ЦАХАЛа открыла огонь, чтобы устранить угрозу в районе Чебаа на юге Ливана", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Хезболла" признана террористической организацией Европейским союзом и правительствами ряда стран.

"Хезболла" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой шиитских радикальных священнослужителей при финансовой поддержке Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля Ливан выпустил около 40 ракет против Израиля. Некоторые из них были перехвачены системой "Железный купол", остальные упали на открытых территориях.

13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – были запущены десятки ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Пока все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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