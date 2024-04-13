Ливан выпустил по Израилю около 40 ракет: в ЦАХАЛ рассказали подробности. Видео

После сирен, прозвучавших в провинции Галилея на севере Израиля, было зафиксировано около 40 ракетных запусков из Ливана. Некоторые из которых были перехвачены системой "Железный купол", остальные упали на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что ранее в этот вечер группа ПВО Сил обороны Израиля успешно перехватила два беспилотника "Хезболла", пересекших израильскую границу.

Ранее сегодня было идентифицировано несколько пусковых установок, пересекших ливанскую территорию в направлении Рамот-Нафтали. О пострадавших не сообщается.

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо избежать втягивания Ливана в войну с Израилем. Он призвал не допустить эскалацию на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, террористическая группировка "Хезболла" в Ливане выпустила по Израилю залп из десятков ракет. Там назвали это "первоначальным ответом" на вероятное убийство Израилем лидера террористической организации ХАМАС Салеха аль-Арури в Ливане на прошлой неделе. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

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