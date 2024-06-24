Израиль против Хезболлы и Ирана. На Ближнем Востоке запахло большой войной

Война Израиля с ХАМАС в Секторе Газы идет уже девятый месяц и похоже, что израильская армия в ней увязла. Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен начать новую военную операцию в Ливане против группировки "Хезболла". Западные партнеры предупреждают об опасности такого решения, поскольку к войне может открыто присоединиться Иран и контролируемые им исламские группировки, и в таком случае война на Ближнем Востоке может стать полномасштабной. О том, чего добивается Израиль и к чему может все это привести, читайте в материале OBOZ.UA.

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Напряженность в отношениях между Израилем и "Хезболлой" достигла апогея. Во время мусульманского праздника Курбан-байрам, который в этом году отмечается с 16 по 20 июня, стороны обменялись ракетными ударами.

Затем "Хезболла" обнародовала снятое с беспилотника видео города Хайфа на севере Израиля, на котором были отмечены ключевые военные и гражданские объекты. В Израиле это было воспринято как завуалированная угроза. В свою очередь, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла назвал появление видео частью психологической войны против Израиля.

Уже через несколько часов после публикации видео министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна "очень близка к моменту принятия решения об изменении правил в отношении "Хезболлы" и Ливана". По его словам, в случае тотальной войны "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан серьезно пострадает".

К взаимным угрозам подключился премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он заявил, что боевые действия в секторе Газа вступают в менее интенсивную фазу и это позволит Израилю перебросить больше сил на север, к границе с Ливаном.

"Напряженная фаза войны вот-вот закончится в Рафахе (сектор Газы - Ред). Я не готов прекратить войну и оставить ХАМАС на месте. Я готов пойти на частичную сделку, это не секрет, которая вернет нам часть людей. Но мы обязаны продолжить боевые действия после паузы, чтобы завершить нашу задачу по уничтожению ХАМАСа", - заявил Нетаньяху израильскому телевидению.

Впрочем, главный акцент премьер-министр Израиля сделал на проблемах на северной границе. Стоит отметить, что боевики регулярно устраивают там провокации, в результате чего были отселены ряд населенных пунктов. Всего в статусе внутренних переселенцев в Израиле оказалось около 200 тысяч человек.

Однако воинственное заявление израильского премьера обеспокоило союзников Израиля. Председатель Объединенного комитета начальников штабов американский генерал Чарльз Браун предостерег израильское руководство от поспешных шагов в отношении "Хезболлы". "Любая операция Израиля в Ливане может привести к ответу со стороны Ирана, что может привести уже к более широкой войне", - сказал Браун и заметил, что Вашингтон, скорее всего, не сможет помочь Израилю защитить себя. По мнению Брауна, трудно блокировать ракеты малой дальности и беспилотники, выпущенные "Хезболлой" через границу с Израилем.

Командующий наземными войсками Исламской республики Кюмарс Хейдари в свою очередь предупредил, что Иран нанесет удар по Израилю, если тот решится на большую войну с "Хезболлой".

"Если сионисты атакуют Ливан и инициируют широкий конфликт с "Хезболлой", ось сопротивления не останется пассивной. Будет резкий и решительный ответ", - цитирует заявление иранского генерала газета Tehran Times.

В случае операции Израиля против "Хезболлы" Иран действительно может подключиться к конфликту, считает Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Но есть нюансы.

"Я думаю, что на непосредственное столкновение с Израилем Иран не пойдет, у него впереди президентские выборы, но опосредованое участие принять может, через подконтрольные исламские группировки, - говорит эксперт в комментарии OBOZ.UA, - но я все же склонен полагать, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке не случится несмотря на агрессивные высказывания сторон. Думаю, идет такая психологическая война".

"Дело в том, что армия Израиля воевать на два фронта не готова. К тому же израильские военные признают, что в случае массовой атаки иранских беспилотников на инфраструктурные объекты Израиля "Железный купол" все их вряд ли сможет перехватить. "Хезболла" накопила с помощью Ирана гигантский запас ракет и располагает тысячами иранских дронов, включая новейшие образцы", - поясняет Семиволос.

То, что Нетаньяху так активно продвигает операцию против "Хезболлы", по словам Семиволоса, связано с политическим кризисом в Израиле.

"В Израиле серьезные внутриполитические проблемы. В стране проходят многотысячные акции протеста, военные требуют прекращения войны в Газе, а в парламенте сильна оппозиция Нетаньяху", - говорит эксперт.

"Начнет ли Израиль войну против "Хезболлы" - большой вопрос, - говорит OBOZ.UA соглава программ по безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, - Проблема Израиля – в Нетаньяху. В стране имеются внутриполитические проблемы и Нетаньяху их старается решить, не считаясь ни с чем. Это пример политика, который пытается любой ценой удержаться у власти. При этом, он проводит деструктивную для своей страны стратегию, которая вредит национальным интересам Израиля. И такая стратегия не может не волновать партнеров".

Партнеры Израиля, по словам Алексея Мельника, понимают риски и всячески стремятся удержать Нетаньяху от подобных действий.

"После непропорционального использования Израилем силы в Секторе Газы, американцы ввели санкции против Израиля и ограничили ему поставки оружия", - говорит Мельник. Это обстоятельство вызвало конфликт между Израилем и Штатами.

"Одно дело, когда Израиль вынужден был ответить на трагические события 7 октября и начал операцию в Газе, и тут его поддержали. Другое дело, когда он начнет операцию против "Хезболлы". Это может еще больше радикализовать исламский мир и тогда уже массовые теракты могут начаться в странах Европы, - подчеркивает эксперт, - А потому Америка будет всячески удерживать Нетаньяху".

Между тем, соцсети наводнили видеокадры переполненного аэропорта Бейрута.

"Трудно предположить, как будут развиваться события, но некоторые страны в том числе Германия и Франция на всякий случай уже призвали своих граждан покинуть Ливан", - резюмировал Игорь Семиволос.