'Хезболла' будет уничтожена': Израиль заявил, что близок к принятию решения о военной операции против Ливана

Ливанская шиитская террористическая группировка " Хезболла " показала девятиминутное видео, снятое беспилотником над севером Израиля, включая город и порт Хайфу. В ответ Израиль предупредил группировку, что она будет уничтожена в ходе "тотальной войны".

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Он добавил, что хотя война будет объявлена только террористам, Ливан "испытает сильный удар". В свою очередь военные Израиля заявили, что согласовали план наступательной операции против ливанских террористов.

Такой ответ на видео "Хезболла" обусловлен тем, что с начала операции против ХАМАС Израиль несколько раз официально предупредил Ливан о недопущении каких-либо провокаций на своих границах. В свою очередь, ливанская политическая партия "Хезболла" официально заявила о поддержке исламских террористов ХАМАС.

"Мы очень близки к тому моменту, когда мы решим изменить правила игры против "Хезболлы" и Ливана. В тотальной войне "Хезболла будет уничтожена", а Ливан испытает сильный удар", – отметил Исраэль Кац.

В Армии обороны Израиля добавили, что руководитель Северного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ори Гордин и глава оперативного управления генерал-майор Одед Басюк уже утвердили "оперативные планы наступления в Ливане".

Военное руководство Израиля также приняло решение по "ускорению приведения сил на место" военной операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз израильская авиация в апреле атаковала военные базы террористов организации "Хезболла" в Ливане. Удары были совершены с помощью истребителей по югу страны, по базам, расположенным в районах Мейс Эль-Джабаль и Тайр-Харфа.

В свою очередь Ливан выпустил около 40 ракет против Израиля. Правда, лишь некоторые из них были перехвачены системой "Железный купол", а остальные упали на открытых территориях, так никуда и не долетев.

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