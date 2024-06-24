'Я надеюсь и верю': Нетаньяху заявил, что спор с США по поставкам оружия будет вскоре урегулирован

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил убеждение, что ситуация с сокращением Соединенными Штатами Америки поставок стране оружия, будет вскоре решена. Он отметил, что сделал такой вывод "после того, что услышал за последние сутки".

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Об этом глава израильского правительства сказал 23 июня на заседании Кабинета министров, передает "Голос Америки". Нетаньяху убежден, что спор с Вашингтоном "вскоре будет решен".

"В свете того, что я услышал за последние сутки, я надеюсь и верю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", – сказал он.

Нетаньяху повторил, что около четырех месяцев назад произошло резкое сокращение поставок вооружений из США Израилю. "Мы получали всяческие объяснения, но... принципиально ситуация не изменилась", – добавил премьер.

Отметим, что несколько дней назад Нетаньяху заявил, что США заблокировали поставки оружия, необходимого Израилю для "войны за его существование". Однако Белый дом, Госдепартамент и Пентагон были озадачены таким заявлением и отрицали какую-либо информацию о такой блокаде.

Представитель Госдепа Метью Миллер признал, что Вашингтон в мае принял решение проанализировать передачу одной партии 900-килограммовых и 200-килограммовых бомб из-за опасений, что они могут быть использованы в густонаселенных районах сектора Газа. Передача этих бомб была поставлена на паузу, однако Израиль по-прежнему получает американское оружие на миллиарды долларов.

"Эти комментарии вызвали у нас глубокое разочарование и, конечно, досаду, учитывая объем поддержки, который мы оказали и будем оказывать и дальше", – сказал со своей стороны представитель Белого дома Джон Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху заявил, что условия Израиля для прекращения войны в секторе Газа не изменились после того, как президент Джо Байден США представил план прекращения огня. Он повторил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, прежде чем Израиль согласится прекратить войну.

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