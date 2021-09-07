Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАСа в секторе Газа. Видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 7 сентября, нанесла серию ответных авиаударов в южной части сектора Газа. Так военные ответили на массовые поджоги, устроенные палестинцами.

До этого как минимум три пожара произошло возле израильских городов, граничащих с сектором. Зажигательные смеси были направлены туда по воздуху, передает The Times of Israel.

Военные отчитались, что они поразили объект по производству ракет ХАМАСа и тренировочный лагерь в Хан-Юнисе. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В сети тем временем появились видео взрывов, которые было хорошо видно на темном небе (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Известно, что ЦАХАЛ ответил на поджоги, которые произошли ранее в понедельник. Пожарным удалось потушить очаги до того, как огонь смог нанести значительный ущерб.

Зажигательные устройства являют собой воздушных змеев или шары, к которым прикреплено специальную горящую смесь.

Израиль неоднократно предупреждал о нулевой терпимости к таким атакам, но они периодически повторяются.

Кроме того, как сказано в материале, южное командование ЦАХАЛа 6 сентября готовилось к тому, что переговоры о прекращении огня с сектором, проводимые Каиром, могут сорваться. Военные подозревали, что это приведет к новому всплеску насилия и возобновлению беспорядков на границе.

The site struck near Khan Younis is on fire pic.twitter.com/cGRHsUaho4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021

One last angle of the IAF strike toward a Hamas site near Khan Younis pic.twitter.com/Cr5JIqcI9q — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021

Напомним, что предыдущий авиаудар в сторону боевиков ХАМАСа в ответ на пожары израильские военные совершили 24 августа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 28 августа на границе Израиля с сектором Газа палестинцы устроили беспорядки и столкновения с войсками страны. Исламистские боевики ХАМАСа запустили "огненные" воздушные шары, из-за чего в местности возникли несколько пожаров.