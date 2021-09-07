Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАСа в секторе Газа. Видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 7 сентября, нанесла серию ответных авиаударов в южной части сектора Газа. Так военные ответили на массовые поджоги, устроенные палестинцами.
До этого как минимум три пожара произошло возле израильских городов, граничащих с сектором. Зажигательные смеси были направлены туда по воздуху, передает The Times of Israel.
Военные отчитались, что они поразили объект по производству ракет ХАМАСа и тренировочный лагерь в Хан-Юнисе. Сообщений о жертвах пока не поступало.
В сети тем временем появились видео взрывов, которые было хорошо видно на темном небе (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).
Известно, что ЦАХАЛ ответил на поджоги, которые произошли ранее в понедельник. Пожарным удалось потушить очаги до того, как огонь смог нанести значительный ущерб.
Зажигательные устройства являют собой воздушных змеев или шары, к которым прикреплено специальную горящую смесь.
Израиль неоднократно предупреждал о нулевой терпимости к таким атакам, но они периодически повторяются.
Кроме того, как сказано в материале, южное командование ЦАХАЛа 6 сентября готовилось к тому, что переговоры о прекращении огня с сектором, проводимые Каиром, могут сорваться. Военные подозревали, что это приведет к новому всплеску насилия и возобновлению беспорядков на границе.
The site struck near Khan Younis is on fire pic.twitter.com/cGRHsUaho4— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021
One last angle of the IAF strike toward a Hamas site near Khan Younis pic.twitter.com/Cr5JIqcI9q— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 6, 2021
Напомним, что предыдущий авиаудар в сторону боевиков ХАМАСа в ответ на пожары израильские военные совершили 24 августа.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 28 августа на границе Израиля с сектором Газа палестинцы устроили беспорядки и столкновения с войсками страны. Исламистские боевики ХАМАСа запустили "огненные" воздушные шары, из-за чего в местности возникли несколько пожаров.