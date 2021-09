Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАСа в секторе Газа. Видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 7 сентября, нанесла серию ответных авиаударов в южной части сектора Газа. Так военные ответили на массовые поджоги, устроенные палестинцами.

До этого как минимум три пожара произошло возле израильских городов, граничащих с сектором. Зажигательные смеси были направлены туда по воздуху, передает The Times of Israel.

Военные отчитались, что они поразили объект по производству ракет ХАМАСа и тренировочный лагерь в Хан-Юнисе. Сообщений о жертвах пока не поступало.

В сети тем временем появились видео взрывов, которые было хорошо видно на темном небе (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Известно, что ЦАХАЛ ответил на поджоги, которые произошли ранее в понедельник. Пожарным удалось потушить очаги до того, как огонь смог нанести значительный ущерб.

Зажигательные устройства являют собой воздушных змеев или шары, к которым прикреплено специальную горящую смесь.

Израиль неоднократно предупреждал о нулевой терпимости к таким атакам, но они периодически повторяются.

Кроме того, как сказано в материале, южное командование ЦАХАЛа 6 сентября готовилось к тому, что переговоры о прекращении огня с сектором, проводимые Каиром, могут сорваться. Военные подозревали, что это приведет к новому всплеску насилия и возобновлению беспорядков на границе.

The site struck near Khan Younis is on fire pic.twitter.com/cGRHsUaho4

One last angle of the IAF strike toward a Hamas site near Khan Younis pic.twitter.com/Cr5JIqcI9q