В Секторе Газа сотни людей штурмовали границу с Израилем: военные открыли огонь

На границе Израиля с Сектором Газа вечером 28 августа палестинцы устроили беспорядки и столкновения с войсками страны. Исламистские боевики ХАМАСа запустили "огненные" воздушные шары, из-за чего в местности возникли несколько пожаров.

Уже через несколько часов израильские Силы обороны ответили на это авиаударами. Об ухудшении ситуации в регионе сообщили издание Times of Israel, а также местные журналисты в Telegram.

Отмечается, что удары пришлись на военный комплекс ХАМАСа, который используется для производства оружия и тренировок. Целью еще нескольких стал террористический тоннель.

"Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать террористическим попыткам ХАМАСа", – заявили израильские военные.

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Вечером в субботу подконтрольный ХАМАСу так называемый Минздрав в Газе сообщил об 11 раненных палестинцах. Они якобы получили травмы во время столкновений с войсками Израиля на границе.

Об обстановке, которая очевидно накаляется вокруг Газы, написал в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков. Он отметил, что ночью авиация страны бомбила Сектор в ответ на запуск "огненных" шаров и беспорядки.

Еще под вечер субботы возле пограничных сооружений около трех сотен человек в попытках прорваться на территорию Израиля ломали заграждения. Помимо этого, они поджигали покрышки, бросали камни и взрывпакеты.

"В ответ стреляли снайперы, солдаты применили средства для разгона демонстраций – слезоточивый газ и резиновые пули", – заявил Новиков.

Со ссылкой на пресс-службу израильской армии он добавил, что боевые самолеты атаковали тренировочную базу и мастерскую по производству оружия в районе Салаз-эд-Дина. Тогда как возле Джебалии разбомбили вход в террористический тоннель. О жертвах информации нет.

"По всей видимости, армия снова применяет тактику "бомбометания по пустырям". Палестинцы сообщают, что по самолетам был открыт пулеметный огонь. Это совершенно бессмысленно – авиация действует с таких высот, что стрельба из пулеметов любого калибра не может причинить ей никакого вреда", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа израильские войска нанесли авиаудары в сторону боевиков ХАМАСа в секторе Газы. Это стало ответом на запущенные террористами из воздуха "огненные" пули, которые тоже спровоцировали пожары в Израиле.