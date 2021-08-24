Израиль нанес мощные удары по объектам ХАМАС в ответ на 'огненные' провокации

Израильские военные нанесли авиаудар по позициям исламистских боевиков ХАМАС в Газе. Самолеты разбомбили террористов в ответ на запущенные "огненные" воздушные шары, которые вызвали пожары в стране.

Об этом в Twitter сообщает пресс-центр Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные отметили, что ХАМАС все лето запускал "воздушные шары для поджога" из Газы в Израиль.

"В ответ на возобновленые сегодня атаки ХАМАС мы нанесли удар по производству оружия, площадке для запуска ракет и входам в тоннель в Газе", – сообщил ЦАХАЛ.

Видео дня

Израильские военные отметили, что продолжат реагировать на действия исламистских террористов.

Отметим, что ЦАХАЛ нанес удар по позициям исламистских боевиков ХАМАС. Под огонь попали военный комплекс и место запуска ракет. Военные Израиля подчеркнули, что ХАМАС запускал свои снаряды из районов, где живут мирные жители. Таким образом террористы продолжают подвергать опасности жизни гражданского населения Палестины.

Ранее ЦАХАЛ уже наносил удары по ХАМАСу в ответ на "огненный террор". База боевиков находилась рядом со школой.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные самолеты Израиля нанесли авиаудары по оружейному заводу исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.