Иран готов вести переговоры с МАГАТЭ о своей ядерной программе: названы условия

Иран готов решать "все спорные моменты" с Международным агентством по атомной энергии по соблюдению требований по своей ядерной программе. Но Иран "не будет делать этого под давлением".

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Соответствующее заявление, как сообщает иранское правительство, сделал президент республики Масуд Пезешкиян во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В то же время Аl Jazeera цитирует иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который заявил, что его страна "выполнила все условия" и слово за Европой.

"Мы объявляем о нашей готовности сотрудничать и сближаться с МАГАТЭ, чтобы решить вероятные неясности и все спорные моменты относительно мирной ядерной деятельности нашей страны. Как мы неоднократно заявляли, мы никогда не стремились и не стремимся к ядерному оружию, которое запрещено фетвой верховного лидера исламской революции", – сказал Пезешкиян.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с Гросси заявил о готовности "вести переговоры исходя из национальных интересов и неотъемлемых прав Ирана".

"Но мы не готовы вести диалог под давлением и запугиванием. Как преданный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран продолжит полное сотрудничество с МАГАТЭ. Разногласия могут быть решены путем сотрудничества и диалога. Но сейчас мяч на поле ЕС/E3", – отметил Аракчи (под Е3 подразумеваются Франция, Германия и Италия).

Отдельно глава МИД Ирана предупредил о " немедленных контрмерах", если МАГАТЭ примет любую резолюцию против Ирана. Дело в том, что европейские государства настаивают на принятии на уровне МАГАТЭ новой резолюции против Ирана, чтобы оказывать давление на Тегеран из-за "плохого сотрудничества".

Аl Jazeera цитирует своего журналиста из Тегерана, который отметил, что даже несмотря на личную встречу Гросси с руководством республика, "возможность прорыва остается достаточно низкой", потому что "между двумя сторонами есть серьезные точки преткновения" и "значительное недоверие".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил, что после того, как Трамп разорвал ядерное соглашение, в Иране ускорились процессы создания ядерного оружия. Но, по словам эксперта, появление такого оружия в Иране не означает простое появление нового ядерного государства.

В настоящее время Трамп не исключает заключения новой версии ядерного соглашения с Ираном.

Напомним также, что Израиль не дал гарантий не нанести удары по ядерным объектам Ирана. По словам источников, в Вашингтоне рассчитывают на "определенную мудрость" Тель-Авива, но таких гарантий нет.

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