Глава МАГАТЭ отправится в Тегеран: какова цель визита

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Тегеран. В столице Ирана у него запланированы встречи представителями правительства страны, "технические обсуждения", а также дискуссии с министром иностранных дел.

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Визит гроссии анонсировала пресс-служба МАГАТЭ в воскресенье, 10 ноября. Как отмечается, глава агентства посетить Тегеран в течение ближайшей недели.

Поездка будет осуществлена для проведения встреч на высшем уровне с правительством Ирана, говорится в заявлении.

Также Гроссии должен провести технические обсуждения "по всем аспектам, связанным с Совместным заявлением", согласованным с Ираном в марте 2023 года.

Встречи в Тегеране будут основываться на дискуссиях Гроссии с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, которые состоялись на полях Генассамблеи ООН в сентябре, сообщили в МАГАТЭ.

"Крайне важно, чтобы мы добились существенного прогресса в реализации Совместного заявления, согласованного с Ираном в марте 2023 года. Мой визит в Тегеран будет очень важным в этом отношении", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

На прошлой неделе Гросси заявил, что может на днях отправиться в Иран, чтобы обсудить его ядерную программу, и он надеется сотрудничать с 47-м президентом США Дональдом Трампом.

Древние проблемы между Ираном, МАГАТЭ и странами Запада включают в себя недопуск Тегераном экспертов по обогащению урана из МАГАТЭ в страну и неспособность Ирана в течение многих лет объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных участках.

Напомним, Иран активизировал ядерную деятельность с 2019 года после того, как 45-й президент США Трамп отказался от соглашения 2015 года, заключенного между Ираном и государствами Запада, согласно которому Тегеран сдерживал обогащение урана, воспринимаемое на Западе как скрытую попытку разработать ядерное оружие.

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что после того, как Трамп разорвал ядерное соглашение, в Иране ускорились процессы создания ядерного оружия. Но, по словам эксперта, появление такого оружия у Ирана не означает просто появление нового ядерного государства – в Западной Азии будет сломлен весь стратегический паритет.

В настоящее время Трамп не исключает заключения новой версии ядерного соглашения с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Израиль не дал США гарантий не нанести удары по ядерным объектам Ирана. По словам источников, в Вашингоне рассчитывают на "определенную мудрость" Тель-Авива.

По состоянию на 11 октября, как заявляли в Reuters, Иран все еще не принял решения о создании ядерного оружия, несмотря на убийство лидеров Хезболла и регулярные атаки Израиля.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил секретный стратегический ядерный план США, в котором говорится о необходимости подготовки к возможным ядерным столкновениям с РФ, Китаем и КНДР.

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