Израиль отказался давать гарантии, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана – СМИ

Израильские власти не дали администрации президента США Джо Байдена гарантий, что не рассматривают возможность нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на агрессию последнего. Так что в Вашингоне рассчитывают на "определенную мудрость" Израиля.

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Также в США опасаются дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN.

Журналисты пообщались с неназванным чиновником Государственного департамента США, который заявил, что Израиль не дал никаких гарантий администрации Байдена, что не рассматривает возможности нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на недавнюю атаку баллистическими ракетами.

"Мы надеемся и ожидаем увидеть определенную мудрость, а также силу, но, как вы знаете, никаких гарантий", — ответил он на вопрос, точно ли Израиль не рассматривает возможность ударов по иранским ядерным объектам.

Также он добавил, что "действительно трудно сказать", использует ли Израиль годовщину терактов ХАМАС 7 октября для ответа на ракетные удары Тегерана.

"Я думаю, что в определенном смысле они хотели бы избежать седьмого числа, поэтому, по моему мнению, если что-то и есть, это, скорее всего, будет до или после", — сказал чиновник, аргументируя свое предположение тем, что Израиль не захочет отвлечь мир от воспоминаний о том, что совершил ХАМАС в этот день год назад.

CNN добавляет, что США после ракетной атаки Ирана выразили полную поддержку Израилю. Многие американские чиновники публично выступили за то, что этот удар должен иметь последствия для Тегерана. В то же время официальные лица США также выразили обеспокоенность по поводу вероятного расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Как отметил собеседник издания, Штаты почти год работали над тем, чтобы предотвратить перерастание конфликта в большую войну, однако сейчас ситуация "на грани"

Напомним, ранее Байден заявил, что его страна не поддержит Израиль, если он нацелится на ядерные объекты Ирана. В то же время, он не исключил, что США поддержат удары Израиля по нефтяным объектам в Иране.

Также с Израилем относительно его ответа Ирану тесно контактирует Пентагон.