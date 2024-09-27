Трамп заявил, что хочет возобновить ядерное соглашение с Ираном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил заключение новой версии ядерного соглашения с Ираном, если он победит на выборах. Отметим, что этот документ Трамп разорвал в 2018 году, находясь на должности американского главы.

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Политик сказал о своей открытости к переговорам на пресс-конференции в Нью-Йорке 26 сентября. Об этом пишет Politico.

"Конечно, я бы это сделал. Мы должны заключить соглашение", – заявил республиканец, когда его спросили, пойдет ли он на сделку с Тегераном.

Он не стал вдаваться в подробности того, чего бы добивался от иранской стороны, но отметил, что переговоры необходимы из-за угроз, вызванных стремлением Ирана к созданию ядерного оружия.

В Politico назвали высказывания Трампа примечательными, "учитывая его враждебность к Ирану как во время пребывания у власти, так и во время предвыборной кампании, включая его недавние обвинения в попытках Ирана убить его".

Трамп сам вышел из соглашения между Тегераном и крупнейшими мировыми державами в 2018-м. Оно требовало от Ирана свернуть свою программу вооружений в обмен на смягчение санкций. Вместо этого администрация Трампа выбрала так называемую кампанию максимального давления, которая включала более жесткие санкции против банковской сферы и нефтяной промышленности. В значительной степени ограничения против Тегерана поддержал и нынешний президент Джо Байден.

С тех пор Иран возобновил обогащение урана, необходимого для разработки ЯО.

"Своими замечаниями Трамп, по-видимому, пытался ослабить напряженность в отношениях с иранским правительством", – предположили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы "не умеет договариваться". Кандидат в президенты США также назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым".

– В выступлении в Джорджии республиканец заявил, что "выведет" Америку из войны в Украине в случае своей победы.

– Если же Трамп проиграет, то не будет снова баллотироваться в 2028 году.

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