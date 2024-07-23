'Все началось с Трампа': эксперт объяснил, как появление ядерного оружия в Иране повлияет на ситуацию в мире

После того, как президент США Дональд Трамп во время своей каденции разорвал так называемое ядерное соглашение, в Иране ускорились процессы создания ядерного оружия. Но появление такого оружия у Ирана не означает простое появление нового ядерного государства – в Западной Азии будет сломлен весь паритет.

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Так считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он напомнил OBOZ.UA слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Иран уже буквально в двух неделях от создания собственного ядерного оружия.

"Поддержка Ирана (в ядерных исследованиях) со стороны РФ ломает весь паритет в регионе и повышает риски конфликта не только в отношении Израиля, но и всех монархий Персидского залива. Говорят, что ядерную бомбу Ирана больше боятся не в Израиле, а в Саудовской Аравии, по всей видимости, это несет им прямую угрозу", – отметил эксперт.

Он добавил, что после того, как Россия подписала соответствующее соглашение с Северной Кореей, "можно говорить об окончании формирования мировой оси зла". Именно поэтому оппонентам Ирана в регионе следует консолидироваться, и не только против Ирана, но и "чтобы противодействовать России и поддерживать Украину".

По словам Александра Леонова, появление ядерного оружия в Иране является внешнеполитическим поражением Соединенных Штатов. И соответственно всех мировых партнеров США. Поэтому нужно найти механизмы, как "остановить стремление Ирана получить ядерное оружие".

"Иран будет угрожать Израилю применением ядерного оружия. Иран будет угрожать Саудовской Аравии. Иран может начать шантажировать весь западный мир. Поэтому здесь нужно ужесточение санкций, и не только против Ирана, но и против России – технологически помогающей Ирану страны", – отметил. эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, новый президент Ирана дал понять США, что его страна "не будет подвергаться давлению". И это прежде всего касается именно ядерной программы Ирана.