Байден отреагировал на провал импичмента Трампа

Президент США Джо Байден прокомментировал провал импичмента предыдущего президента Дональда Трампа, заявив, что "демократия хрупка".

Как сообщает Reuters, Белый дом выпустил заявление через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать большинство голосов, необходимое для импичмента Трампа за подстрекательство к нападению на Капитолий.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Этому насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть долг и ответственность как у американцев, и особенно как у лидеров, защищать правду и разрушать ложь", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против приговора, например, лидер меньшинства в сенате Митч МакКоннелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном неисполнении своих обязанностей" и "практически и морально ответственен" за спровоцирование насилия, развязанного в отношении Капитолия", – сказал президент.

Он высоко оценил смелость тех, кто "приложил усилия для защиты целостности демократии в США", включая демократов и республиканцев, официальных лиц и судей, выборных представителей и работников избирательных комиссий.

Напомним, Сенат США не поддержал обвинения против Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января и отказался объявить ему импичмент.

За обвинение бывшему главе государства проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов "за".

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января в США сторонники Трампа устроили штурм Капитолия, где заседал Конгресс, и прорвались внутрь.

В тот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.