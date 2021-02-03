Хроника коронавируса в Украине и мире на 3 февраля: COVID-19 продолжил распространяться по миру
По состоянию на среду, 23 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,3 млн человек. За минувший день выявили 451 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 76,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 114 тыс., Бразилии – 56 тыс. и Испании – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 223 879 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 924 человека, при этом 1 035 372 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.
Количество новых выявленных случаев коронавируса в Украине за минувшую неделю сократилось в три раза по сравнению с первой неделей декабря 2020 года.
Для вакцинации населения Украина закупит только зарегистрированную вакцину от коронавируса. На данный момент такую производят в США, Китае и Великобритании.
Правительство Латвии решило продлить режим чрезвычайного положения до 6 апреля.
Британские ученые выяснили, что лекарственные препараты против COVID-19, так называемые моноклональные антитела, не помогают против новых штаммов коронавируса, таких как южноафриканский или бразильский.
В Германии заявили о планах в первом квартале 2021 года вакцинировать почти 10 млн человек (двумя препаратами – от Pfizer/BioNTech и Moderna).