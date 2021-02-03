Ученые создали спрей от коронавируса и простуды

Ученые создали назальный спрей INNA-X от коронавируса и обычной простуды, а также доказали его эффективность. Теперь специалисты планируют начать тестирование средства с участием людей.

Новый препарат активирует иммунную систему дыхательных путей. Об этом говорится в научной статье, опубликованной на MedicalXpress. Эффективность спрея показали на клетках дыхательных путей человека.

В ходе исследования стало известно, что лекарство значительно снижает вирусную нагрузку и подавляет опасное воспаление в органах дыхания.

Риновирус является наиболее распространенным респираторным вирусом, основной причиной простуды и ответственен за обострение хронических респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ученые изучили влияние INNA-X на клетки органов дыхания пациентов с астмой, которые обладают менее эффективным противовирусным иммунным ответом, и обнаружили, что препарат подходит для использования людьми, находящимися в группах повышенного риска. Спрей поддерживает первую линию защиты против вируса, что затрудняет проникновение инфекции в дыхательные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, что лекарственные препараты против COVID-19, так называемые моноклональные антитела, не помогают против новых штаммов коронавируса, таких как южноафриканский или бразильский.