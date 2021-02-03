В Украине госпитализировали еще более двух тысяч больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
5,3 т.
Коронавирусная болезнь

По состоянию на утро среды, 3 февраля, в Украине официально подтверждено 1 227 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 3285 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 891 больше, чем за день до этого. При этом госпитализировали 2 159 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 089 человек (+165 за сутки), а 1 045 473 пациента (+10 101 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Проведено тестирований за сутки – 43643 (в частности методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 330 случаев;

  • Винницкая область – 192 случая;

  • Волынская область – 94 случая;

  • Днепропетровская область – 122 случая;

  • Донецкая область – 102 случая;

  • Житомирская область – 62 случая;

  • Закарпатская область – 129 случаев;

  • Запорожская область – 211 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 298 случаев;

  • Киевская область – 164 случая;

  • Кировоградская область – 40 случаев;

  • Луганская область – 61 случай;

  • Львовская область – 182 случая;

  • Николаевская область – 65 случаев;

  • Одесская область – 177 случаев;

  • Полтавская область – 192 случая;

  • Ривненская область – 101 случай;

  • Сумская область – 74 случая;

  • Тернопольская область – 120 случаев;

  • Харьковская область – 230 случаев;

  • Херсонская область – 23 случая;

  • Хмельницкая область – 0 случаев;

  • Черкасская область – 98 случаев;

  • Черновицкая область – 165 случаев;

  • Черниговская область – 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Вакцинация начнется в феврале 2021 года. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.

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