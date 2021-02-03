В Украине госпитализировали еще более двух тысяч больных COVID-19
По состоянию на утро среды, 3 февраля, в Украине официально подтверждено 1 227 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 3285 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 891 больше, чем за день до этого. При этом госпитализировали 2 159 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 23 089 человек (+165 за сутки), а 1 045 473 пациента (+10 101 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Проведено тестирований за сутки – 43643 (в частности методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 330 случаев;
Винницкая область – 192 случая;
Волынская область – 94 случая;
Днепропетровская область – 122 случая;
Донецкая область – 102 случая;
Житомирская область – 62 случая;
Закарпатская область – 129 случаев;
Запорожская область – 211 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область – 164 случая;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 61 случай;
Львовская область – 182 случая;
Николаевская область – 65 случаев;
Одесская область – 177 случаев;
Полтавская область – 192 случая;
Ривненская область – 101 случай;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 230 случаев;
Херсонская область – 23 случая;
Хмельницкая область – 0 случаев;
Черкасская область – 98 случаев;
Черновицкая область – 165 случаев;
Черниговская область – 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут препаратом американской компании Pfizer. Вакцинация начнется в феврале 2021 года. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.