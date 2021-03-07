Хроника коронавируса в мире 7 марта: Украина стала 5-й в Европе по приросту зараженных

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 405,5 тысячи человек, а общее количество на 7 марта достигло 117 миллионов.

Больше всего заражений выявили в Бразилии – 67 477 и США – 58 228, а среди европейских стран в Италии и Франции – по более чем 23,3 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 10 месте в мире и на 5-м в Европе. Жертвами вируса в общем стали 2,6 млн жителей планеты, а 92,6 млн вылечились.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии выявлено 1394061 заражения, из этого количества 26 919 граждан умерли от последствий болезни, однако 1194373 вылечилась.

Более 15 758 Украинские уже получили первую дозу вакцины. Больше прививок сделано в Донецкой области – 1470, а меньше всего в Закарпатской области – 284 прививки.

Ведущая инфекциониста МЗ Украины, профессор Ольга Голубовская отметила рост внезапных смертей от последствий COVID-19. По ее словам, этот вирус не исчезнет из жизни людей.

Врач Александр Васильев заявил, что назальный спрей от коронавируса, который разрабатывает индийская компания, стоит рассматривать как профилактическое, а не а не лечебное средство.