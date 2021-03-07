Хроника коронавируса в мире 7 марта: Украина стала 5-й в Европе по приросту зараженных
В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 405,5 тысячи человек, а общее количество на 7 марта достигло 117 миллионов.
Больше всего заражений выявили в Бразилии – 67 477 и США – 58 228, а среди европейских стран в Италии и Франции – по более чем 23,3 тыс. Украина по суточному приросту больных оказалась на 10 месте в мире и на 5-м в Европе. Жертвами вируса в общем стали 2,6 млн жителей планеты, а 92,6 млн вылечились.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии выявлено 1394061 заражения, из этого количества 26 919 граждан умерли от последствий болезни, однако 1194373 вылечилась.
Более 15 758 Украинские уже получили первую дозу вакцины. Больше прививок сделано в Донецкой области – 1470, а меньше всего в Закарпатской области – 284 прививки.
Ведущая инфекциониста МЗ Украины, профессор Ольга Голубовская отметила рост внезапных смертей от последствий COVID-19. По ее словам, этот вирус не исчезнет из жизни людей.
Врач Александр Васильев заявил, что назальный спрей от коронавируса, который разрабатывает индийская компания, стоит рассматривать как профилактическое, а не а не лечебное средство.
Каждый день вакцину против COVID-19 получают почти 2,16 млн американцев. Как пишет The New York Times, действующие темпы вакцинации в США свидетельствуют, что первые 100 млн доз могут быть использованы раньше, чем планировал президент Джо Байден обещал, обещая их за первые 100 дней его пребывания в должности.
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По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 7 марта, прививку против COVID-19 получили почти 292 млн жителей планеты.