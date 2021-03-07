Что такое спрей от COVID-19: врач дал объяснение

Назальный спрей от коронавируса, который разрабатывает индийская компания, следует рассматривать как профилактическое, а не лечебное средство.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-отоларинголог Александровской больницы Киева Александр Васильев. "Назальный спрей, если его каким-то образом изобретут, может не допустить попадания вируса в организм человека", – сказал он.

"Но если вирус уже попал в организм человека, то назальный спрей, по моему мнению, будет неэффективным", – подчеркнул медик.

Он предположил, что препарат, который разрабатывается в Индии, призван защитить слизистую оболочку человека. "Я думаю, что все исследовательские действия, если они реально есть, направлены на то, чтобы предотвратить попадание вируса на слизистую оболочку человека, далее в кровяное русло, а дальше в нос, носоглотку и легкие", – сказал Васильев.

Врач подчеркнул, что не доверяет информации о том, что такой спрей действительно могут изобрести. "Я не знаю, насколько наша наука может изобрести этот спрей", – отметил он.

В этом контексте медик сообщил, при помощи каких способов происходит лечение коронавируса. "Лечение – это введение средств внутримышечно, внутривенно, иногда ингаляционно, прививка и выработка вследствие этого иммунного ответа".

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина может присоединиться к клиническим испытаниям назального спрея от коронавируса, который разрабатывается в Индии компанией Bharat Biotech.