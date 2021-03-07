В Киеве и 7 областях Украины повышенный уровень COVID-госпитализаций: как загружены больницы

В семи областях Украины и в городе Киев превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. В то же время в трех регионах этот показатель находится на минимальном уровне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Речь идет о Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В частности, показатель уровня госпитализации на 100 тысяч населения превышен следующим образом:

в Киеве (на 6 марта этот показатель составил 64,8, на 5 марта – 60,2, на 4 марта – 56,4)

в Винницкой области (на 6 марта – 113,4, на 5 марта – 109,9, на 4 марта – 104,0)

в Житомирской области (на 6 марта – 86,1, на 5 марта – 82,7, на 4 марта – 81,8)

в Закарпатской области (на 6 марта – 97,0, на 5 марта – 94, 4 марта – 92,7):

в Ивано-Франковской области (на 6 марта – 146,9, на 5 марта – 139,5, на 4 марта – 140,8)

в Николаевской области (на 6 марта – 68,3, на 5 марта – 67,4, на 4 марта – 66,1)

в Хмельницкой области (на 6 марта – 67,7, на 5 марта – 64,9, на 4 марта – 62,7)

в Черновицкой области (на 6 марта – 94,8, на 5 марта – 96,9, на 4 марта – 97,9).

При этом в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне.

Отметим, по состоянию на 7 марта, в Украине заражения коронавирусом подтвердили еще у 7167 граждан за сутки, среди новых больных – 466 детей и 172 медработника. COVID-19 унес жизни еще 103 человек, а 2147 побороли болезнь.

В частности, пять областей "взяли" первенство по суточным приростом больных коронавирусом. Некоторые из них из-за роста заболеваемости рискуют попасть в "красную" зону карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, в результате чего Ивано-Франковская и Черновицкая области оказались в "красной" зоне. 4 марта к ним присоединилась Житомирская область, а с 8 марта присоединится Закарпатская.