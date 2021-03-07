У троих жителей Тернопольщины третий раз обнаружили COVID-19

В Тернопольской области у троих местных жителей в третий раз диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Об этом со ссылкой на эпидемиолога пишет местный сайт "За Збручем". Также отмечается, что зафиксировано более 60 случаев повторного заражения.

Врачи полагают, что болезнь проявляется снова из-за низкого иммунитета у людей.

Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев рекомендовал тем, кто заболел повторно, пройти полное медицинское обследование.

"Такие тенденции характерны для большинства вирусных инфекций, это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, которые переболели повторно, следует пройти комплексное исследование", – пояснил он.

Паничев добавил, что пока нельзя однозначно утверждать – это повторные заражения или повторные обнаружения.

"Возможно организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", – сказал специалист, добавив, что исследования продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области утром 7 марта было зафиксировано 256 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели еще 7 167 человек, а общее количество достигло уже 1 401 228.