У троих жителей Тернопольщины третий раз обнаружили COVID-19
В Тернопольской области у троих местных жителей в третий раз диагностировали коронавирусную инфекцию (COVID-19).
Об этом со ссылкой на эпидемиолога пишет местный сайт "За Збручем". Также отмечается, что зафиксировано более 60 случаев повторного заражения.
Врачи полагают, что болезнь проявляется снова из-за низкого иммунитета у людей.
Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев рекомендовал тем, кто заболел повторно, пройти полное медицинское обследование.
"Такие тенденции характерны для большинства вирусных инфекций, это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, которые переболели повторно, следует пройти комплексное исследование", – пояснил он.
Паничев добавил, что пока нельзя однозначно утверждать – это повторные заражения или повторные обнаружения.
"Возможно организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", – сказал специалист, добавив, что исследования продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области утром 7 марта было зафиксировано 256 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели еще 7 167 человек, а общее количество достигло уже 1 401 228.