СМИ узнали, что РФ распространяет фейки о западных вакцинах: в Кремле отреагировали

Ряд СМИ, которыми руководят российские спецслужбы, намеренно ставят под сомнение безопасность и эффективность западных вакцин против коронавируса.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В частности, речь идет о препарате Pfizer и BioNTech.

Газета отмечает, что кампанию по дезинформации обнаружило специальное подразделение Государственного департамента США.

По словам источника, неправдивую информацию распространяли ресурсы New Eastern Outlook и Oriental Review, которыми управляет и владеет Служба внешней разведки РФ; сайт News Front, которым руководит Федеральная служба безопасности; портал Rebel Inside, находящийся под контролем Главного разведывательного управления.

"Несмотря на маленькую аудиторию и не очень высокую популярность вышеперечисленных сайтов, их информацию могут подхватить другие, более популярные и авторитетные СМИ", – пишет издание.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию "чушью". Он подчеркнул, что в США якобы неверно характеризуют международную дискуссию о вакцинах как заговор со стороны РФ.

"Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины "Спутник V" как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Отметим, что это уже не первая публикация о кампании по дезинформации, направленной против западных вакцин. Так ранее газета The New York Times писала, что российские информационные агентства намеренно писали плохо о препаратах Pfizer и AstraZeneca, чтобы продвинуть "Спутник V".

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС усилит противодействие таким российским кампаниям.