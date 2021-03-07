В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca: названы причины

Австрия приостановила вакцинацию от коронавируса одной партией (ABV 5300) препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны. Уточняется, что в районе Цветтль (федеральная земля Нижняя Австрия – ред.) 49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения коагуляции, а 35-летняя женщина, у которой развилась тромбоэмболия легочной артерии, выздоравливает.

При этом в ведомстве заявили, что в настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Кроме того, указанные явления не входят в число известных или типичных побочных эффектов рассматриваемой вакцины.

Также сообщается, что незамедлительно начатый международный анализ отчетов о побочных эффектах также показывает, что до сих пор не было накопления подобных отчетов о случаях. На данный момент идет расследование с участием соответствующих экспертов.

"На всякий случай оставшиеся запасы партии указанной вакцины больше не будут распространяться и вакцинироваться", – сказано в сообщении BASG.

Напомним, 23 февраля, в Украину из Индии доставили партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальным названием CoviShield стали первым шагом для старта вакцинации украинцев.

Позже врач-реаниматолог коронавирусного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который первым в Украине вакцинировался от коронавируса, перенес прививку хорошо и посоветовал не бояться проходить эту необходимую процедуру. Он признался, что волновался, однако находиться в отделении реанимации ковидной больницы гораздо страшнее.

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