В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca: названы причины
Австрия приостановила вакцинацию от коронавируса одной партией (ABV 5300) препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.
Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны. Уточняется, что в районе Цветтль (федеральная земля Нижняя Австрия – ред.) 49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения коагуляции, а 35-летняя женщина, у которой развилась тромбоэмболия легочной артерии, выздоравливает.
При этом в ведомстве заявили, что в настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Кроме того, указанные явления не входят в число известных или типичных побочных эффектов рассматриваемой вакцины.
Также сообщается, что незамедлительно начатый международный анализ отчетов о побочных эффектах также показывает, что до сих пор не было накопления подобных отчетов о случаях. На данный момент идет расследование с участием соответствующих экспертов.
"На всякий случай оставшиеся запасы партии указанной вакцины больше не будут распространяться и вакцинироваться", – сказано в сообщении BASG.
Напомним, 23 февраля, в Украину из Индии доставили партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальным названием CoviShield стали первым шагом для старта вакцинации украинцев.
Позже врач-реаниматолог коронавирусного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко, который первым в Украине вакцинировался от коронавируса, перенес прививку хорошо и посоветовал не бояться проходить эту необходимую процедуру. Он признался, что волновался, однако находиться в отделении реанимации ковидной больницы гораздо страшнее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания AstraZeneca пыталась продать свою вакцину от коронавируса в Австралию вопреки запрету Европейской комиссии. При этом управляющий директор AstraZeneca Паскаль Сорио отрицал, что европейские вакцины попали за пределы континента;
в ВОЗ дали рекомендации по применению препарата AstraZeneca. В частности, ее следует принимать двумя дозами (интервал 8-12 недель) всем взрослым от 18 лет.