В Киеве 14 человек умерли от COVID-19, заразились младенцы и подростки. Статистика

На утро 7 марта в Киеве диагностировали 432 новых инфицирования коронавирусом – за последние сутки заболели даже одномесячные малыши. А общее количество случаев достигло уже 142 030.

Однако на этот раз столица не попала в список регионов-лидеров по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики из сайта СНБО и те, которые предоставил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

Среди новых больных:

240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

165 мужчин от 18 до 96 лет;

13 девочек от 1 до 17 лет;

14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе столицы – 93, Деснянском – 84 и Оболонском – 69. Кроме этого, были госпитализированы еще 50 больных.

От последствий COVID-19 умерли 2767 жителей города (+14). Однако 96 328 человек эту болезнь преодолели (+41).

В Киевской области в течение прошлых суток подтвердили еще 366 заражений коронавирусом, поэтому в целом в регионе их насчитывается уже 78 629.

Здесь болезнь привела к смерти 1289 человек (+3), зато вылечились 70 470 жителей региона (+145).

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав опубликовал обновленный список областей в различных карантинных зонах. Так, Киев с "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".