В Киеве 14 человек умерли от COVID-19, заразились младенцы и подростки. Статистика

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Коронавирус в Киеве сегодня

На утро 7 марта в Киеве диагностировали 432 новых инфицирования коронавирусом – за последние сутки заболели даже одномесячные малыши. А общее количество случаев достигло уже 142 030.

Однако на этот раз столица не попала в список регионов-лидеров по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики из сайта СНБО и те, которые предоставил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

Среди новых больных:

  • 240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

  • 165 мужчин от 18 до 96 лет;

  • 13 девочек от 1 до 17 лет;

  • 14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе столицы – 93, Деснянском – 84 и Оболонском – 69. Кроме этого, были госпитализированы еще 50 больных.

Данные по заражениям COVID-19 в районах Киева

От последствий COVID-19 умерли 2767 жителей города (+14). Однако 96 328 человек эту болезнь преодолели (+41).

Прирост заражений COVID-19 в Киеве и области

В Киевской области в течение прошлых суток подтвердили еще 366 заражений коронавирусом, поэтому в целом в регионе их насчитывается уже 78 629.

Прирост смертей от COVID-19 в Киеве и области

Здесь болезнь привела к смерти 1289 человек (+3), зато вылечились 70 470 жителей региона (+145).

Прирост выздоровлений от COVID-19 в Киеве и области

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав опубликовал обновленный список областей в различных карантинных зонах. Так, Киев с "желтой" зоны перенесли в "оранжевую".

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