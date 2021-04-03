Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

София Закревская
София Закревская
Общество
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусом во Киеве заболели 2 053 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины. Всего в стране за сутки заболели рекордные для этого года 20 341 человек.

Также много новых зараженных обнаружили во Львовской – 1 608, Одесской – 1 521, Харьковской – 1 470 и Днепропетровской областях – 1 433. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 2 апреля зафиксировали в Кировоградской области – 144.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 2 053 случая;

  • Винницкая область – 612 случаев;

  • Волынская область – 445 случаев;

  • Днепропетровская область – 1 433 случая;

  • Донецкая область – 749 случаев;

  • Житомирская область – 642 случая;

  • Закарпатская – 393 случая;

  • Запорожская область – 754 случая;

  • Ивано-Франковская область – 332 случая;

  • Киевская область – 1 366 случаев;

  • Кировоградская область – 144 случая;

  • Луганская область – 230 случаев;

  • Львовская область – 1 538 случаев;

  • Николаевская область – 471 случай;

  • Одесская область – 1 521 случай;

  • Полтавская область – 774 случая;

  • Ровенская область – 690 случаев;

  • Сумская область – 825 случаев;

  • Тернопольская область – 673 случая;

  • Харьковская область – 1470 случаев;

  • Херсонская область – 274 случая;

  • Хмельницкая область – 1 144 случая;

  • Черкасская область – 743 случая;

  • Черновицкая область – 360 случаев;

  • Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции.

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