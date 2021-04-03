Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине
За минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусом во Киеве заболели 2 053 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины. Всего в стране за сутки заболели рекордные для этого года 20 341 человек.
Также много новых зараженных обнаружили во Львовской – 1 608, Одесской – 1 521, Харьковской – 1 470 и Днепропетровской областях – 1 433. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 2 апреля зафиксировали в Кировоградской области – 144.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 2 053 случая;
Винницкая область – 612 случаев;
Волынская область – 445 случаев;
Днепропетровская область – 1 433 случая;
Донецкая область – 749 случаев;
Житомирская область – 642 случая;
Закарпатская – 393 случая;
Запорожская область – 754 случая;
Ивано-Франковская область – 332 случая;
Киевская область – 1 366 случаев;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 230 случаев;
Львовская область – 1 538 случаев;
Николаевская область – 471 случай;
Одесская область – 1 521 случай;
Полтавская область – 774 случая;
Ровенская область – 690 случаев;
Сумская область – 825 случаев;
Тернопольская область – 673 случая;
Харьковская область – 1470 случаев;
Херсонская область – 274 случая;
Хмельницкая область – 1 144 случая;
Черкасская область – 743 случая;
Черновицкая область – 360 случаев;
Черниговская область – 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 3 апреля, в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции.