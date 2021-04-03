Названы три области Украины, в которых еще не превышен уровень COVID-госпитализаций

По состоянию на субботу, 3 апреля, уровень госпитализаций больных COVID-19 не превышен только в трех областях Украины – Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Соответствующие данные обнародовано на сайте Минздрава. Отметим, что норма должна составлять не более 60 человек на 100 тысяч населения.

Так, самый высокий уровень госпитализаций наблюдается в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях, а также Киеве (114,4).

На сегодняшний день в "красную" зону попадают следующие регионы: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "желтой" зоне остается Херсонская область, а все остальные – в "оранжевой".

Отметим, по состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 973 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в Украине официально подтвержден 1 731 971 случай коронавирусной инфекции. Из них рекордные за 2021 год 20 341 – обнаружены за прошедшие сутки.