Степанов: Украина должна разработать свою вакцину против COVID-19

Украина должна разработать собственную вакцину против коронавируса. Тогда наша страна не будет стоять в очереди за препаратами, которая сейчас существует с учетом дефицита вакцин в мире.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил 30 марта в ходе программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", а также поделился этим мнением на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что украинская вакцина может быть дороже тех, что уже есть на рынке. Для ее производства необходимо внести изменения в законодательство.

"Для этого мы должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям. Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", – написал Степанов.

Ранее Степанов рассказал о том, что в Украине до конца 2020 года вакцинацию против COVID-19 должны пройти 60% взрослого населения. Также он ответил, можно ли вколоть две дозы вакцины от разных производителей.

Напомним, на заседании СНБО в пятницу, 2 апреля, было принято решение по вакцинации населения против коронавируса. В ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 2 апреля, прививку от коронавируса сделали 18 814 человек. С начала кампании вакцинации было привито 286 647 человек.